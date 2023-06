Le PSG, Macron et les fans, Mbappé recadre tout le monde ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très attendu après sa décision de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a totalement assumé face aux médias. L’attaquant de l’équipe de France a profité de sa conférence de presse pour mettre les choses au clair.

Kylian Mbappé ne s’est pas caché. En tant que capitaine de l’équipe de France, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est présenté en conférence de presse, sachant que les médias l’interrogeraient surtout sur sa décision de ne pas activer l’option pour une année supplémentaire dans la capitale. Résultat, même s’il a demandé à orienter les questions sur la rencontre face à Gibraltar, le Parisien, de nouveau annoncé au Real Madrid, a répété son message.

💬 Kylian Mbappé : « Je pense qu'il n'y a pas à expliquer »



« J'ai dit que mon objectif était de continuer au club, de rester au PSG, c'est ma seule option pour le moment, a insisté Kylian Mbappé. Je suis prêt à revenir à la reprise. Si j'ai été surpris par la colère du PSG ? Il n'y a plus grand-chose qui me choque. La lette a été envoyée avant le rassemblement (de l'équipe de France). Je ne pensais pas qu'une lettre, ça tuait quelqu'un, ou que j'avais offensé quelqu'un. J'ai juste envoyé une lettre. Après, les réactions, on ne peut pas les contrôler mais ça m'importe peu. »

« (...) Ma décision de ne pas prolonger ? Je pense qu'il n'y a pas à expliquer, a réagi l’international tricolore. Moi j'accepte tout. Les gens peuvent parler, critiquer, ils peuvent être dans l'incompréhension, je comprends. J'ai été comme ça, je suis jeune, j'ai eu la chance d'être un observateur de football et il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Dans la vie il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. »

Mbappé répond à Macron

« Ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier et tant pis pour eux malheureusement. Je suis triste pour eux mais tant pis pour eux, a-t-il regretté. Moi je sais pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je dis ce que je dis. C'est le principal, il n'y a pas de problème avec ça. » Kylian Mbappé a également été interrogé sur la sortie du Président de la République Emmanuel Macron, prêt à intervenir pour le convaincre de rester au Paris Saint-Germain.

« Quelle influence peuvent avoir les propos d'Emmanuel Macron ? Sur ma carrière, aujourd'hui en juin 2023, aucune. Il souhaite que je reste à Paris et mon objectif est de rester, donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde », a répondu le vice-champion du monde, en position de force, et seul décideur quant à son avenir.