PSG : Une incertitude à 65 ME plane sur Paris

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé une belle affaire sur le marché des transferts en s’attachant les services de Mauro Icardi sous la forme d’un prêt avec option d’achat. En fin de saison, le club de la capitale aura le luxe de choisir ou non s’il lève cette option, laquelle s’élève à 65 ME. Mais dans ce dossier, Paris ne devra pas traîner car en Europe, l’ancien capitaine de l’Inter Milan a la cote. La preuve, il intéresse notamment la Juventus Turin. De son côté, le joueur ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, il s’est dit dans le flou le plus complet…

« Cette année, je suis au PSG et mon objectif est de donner le meilleur de moi-même pour ce maillot. Ensuite, à la fin du championnat, vers mai ou juin, nous verrons ce qui se passe. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Physiquement, je vais bien maintenant, même si je dois continuer à travailler parce que j’ai eu un été compliqué et que je n’étais pas à cent pour cent à mon arrivée à Paris » a commenté l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui retrouve doucement mais surement son meilleur niveau. Ses buts inscrits face à Galatasaray puis Angers avant la trêve internationale le prouvent.