Le PSG le vire, Christophe Galtier répond à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain de son départ du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier s'est exprimé pour la première fois. La manière est assez surprenante puisque l'ancien entraîneur du PSG a communiqué via le site des champions de France.

« A l’heure où vient de se tourner - et de s’ouvrir - une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire « merci » à l’issue de cette saison si intense. Merci à « mes » joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. Merci à l’équipe derrière l’équipe (intendance et organisation), si indispensable et dévouée. Merci au département médical, si précieux. Et surtout merci au Président Nasser al-Khelaifi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles. Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique », indique Christophe Galtier, qui selon certaines sources devrait toucher plusieurs millions d'euros comme indemnité de départ.