Le PSG lâche les millions, deux joueurs arrivent !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato du PSG s’active en cette fin de semaine, avec une avancée dans deux gros dossiers. Les recrues arrivent en provenance de Ligue 1 !

Ce ne sont pas forcément ceux qui étaient attendus il y a quelques jours encore, puisque Gianluca Scamacca et Milan Skriniar étaient pressentis pour rejoindre le champion de France. Mais les heureux élus sont plutôt Hugo Ekitike et Renato Sanches. Pour le premier, l’accord a été trouvé avec le Stade de Reims pour un montant de 30 millions d’euros, avec 6 millions d’euros de bonus éventuels. De son côté, le joueur a rapidement trouvé un accord avec le PSG, qu’il souhaitait absolument rejoindre, et touchera même un salaire supérieur à celui que lui proposait Newcastle le mois dernier, et avec qui Reims s’était mis d’accord. Tout est quasiment bouclé, et la visite médicale est prévue pour ce vendredi après-midi, signe que l’accord est total.

Ekitike sera la doublure de Mbappé

Mercato au PSG : Ekitike et Sanches, proches de signer, rejoindront le groupe au Japon

➡️ https://t.co/iYZrwAjNPh pic.twitter.com/xxSErw1lic — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 15, 2022

Si Hugo Ekitike désirait plus que tout rejoindre le PSG, la réciproque était également de mise. Luis Campos apprécie le profil du jeune attaquant, et ce dernier est considéré comme un joueur pouvant prendre le temps d’éclore dans l’ombre de Kylian Mbappé. A 20 ans, il s’apprête en tout cas à signer sur le long terme, pour s’engager jusqu’en 2027 avec le Paris SG. Il devrait rejoindre ses coéquipiers au Japon dans les prochains jours, avec un départ légèrement retardé en raison des formalités administratives, mais une présence tout de même espérée pour ce stage en Asie.

Galtier voulait Sanchez, le milieu remodelé

Cette issue positive trouvée, le club de la capitale devrait rapidement enchainer avec le recrutement de Renato Sanches. C’est la révélation effectuée par Le Parisien, pour qui un accord est en passe d’être trouvé entre Olivier Letang, le président de Lille, et Antero Henrique, le négociateur en chef du PSG sur les gros dossiers. Le montant du transfert sera de 12 millions d’euros pour l’international portugais, qui n’avait plus qu’un an de contrat avec les Dogues. Il s’agissait d’un souhait commun à Christophe Galtier et Luis Campos, les deux hommes ayant eu le champion d’Europe 2016 sous leurs ordres avec Lille. Cette arrivée va provoquer un sacré chamboulement au milieu de terrain, où Georginio Wijnaldum a par exemple été prié de se trouver un nouveau club. Ce que le Néerlandais a accepté, lui qui discute avec l’AS Roma actuellement, même si son départ devrait se faire sous la forme d’un prêt.