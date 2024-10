Le PSG lâche 100 ME pour s’offrir Saliba

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Eblouissant depuis deux ans à Arsenal, William Saliba est sans doute l’un des meilleurs joueurs au monde actuellement. De quoi faire rêver le PSG, en quête d’un taulier en défense centrale, qui pourrait lâcher une offre démentielle pour tenter de s’offrir l’ancien joueur de l’OM.

Depuis deux ans, William Saliba figure dans l’équipe-type de la Premier League et ce n’est pas un hasard. L’ancien défenseur central de l’ASSE et de l’OM s’est imposé au fil des mois comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Mardi en Ligue des Champions, le natif de Bondy a fait honneur à son statut face au Paris Saint-Germain en livrant une prestation impeccable. La charnière qu’il forme avec Gabriel est l’une des forces de l’équipe de Mikel Arteta, qui se pliera certainement en quatre pour conserver ses deux défenseurs centraux lors du prochain mercato. Le technicien espagnol aura fort à faire car en toute logique, Gabriel et William Saliba auront des convoitises.

La preuve, le site Fichajes nous apprend que le PSG est d’ores et déjà bouillant sur le dossier de l’international français. En quête d’un taulier en défense pour accompagner Marquinhos dans un premier temps avant de prendre la succession du Brésilien, le club de la capitale a jeté son dévolu sur William Saliba. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne sont pas naïfs, ils savent qu’il sera très difficile de déloger l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, d’autant plus qu’il évolue dans un club du top 3 en Premier League. C’est ainsi que pour tenter de faire vaciller les Gunners, le PSG pourrait mettre directement la barre des négociations très haute avec une première offre estimée à 100 millions d’euros.

Le PSG craque pour William Saliba

Arsenal n’est pas dans l’urgence, car William Saliba a encore trois ans de contrat au compteur (juin 2027), mais une telle proposition pourrait faire douter les dirigeants des Gunners selon le média. De là à obtenir le « oui » d’Arsenal aussi rapidement, certainement pas. Mais il pourrait y avoir une ouverture pour le PSG, à condition bien sûr que Saliba soit tenté par un retour en France… ce que l’on ignore pour l’instant. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain est bien décidé à faire son possible pour recruter l’ancien défenseur de l’OM, qui avait brillé dans la cité phocéenne sous les ordres de Jorge Sampaoli, avant de revenir à Arsenal et de s'y imposer définitivement comme un taulier. Pour recruter dans ce secteur de jeu, le Paris SG devra par ailleurs dégraisser car quantitativement, il y a du monde avec Marquinhos, Pacho, Beraldo mais aussi Skriniar ou encore Kimpembe.