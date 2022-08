Le PSG l'éjecte de force, Kehrer ne comprend pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Placé dans le loft du PSG par Luis Campos, le défenseur allemand Thilo Kehrer est invité à trouver un club d’ici la fin du mercato.

A l’instar de Georginio Wijnaldum, de Julian Draxler ou encore de Rafinha, Thilo Kehrer n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier pour la saison à venir. Luis Campos a ainsi placé l’international allemand dans le loft du Paris Saint-Germain. L’ex-défenseur de Schalke 04, qui ne s’entraîne plus avec le reste du groupe, est encouragé à partir d’ici la fin du mercato. Cela tombe bien, Thilo Kehrer est un joueur convoité sur le marché des transferts. Il figure par exemple dans le viseur du FC Séville, qui cherche un défenseur central pour compenser le départ de Jules Koundé à Barcelone pour 50 millions d’euros. Selon certaines sources, les discussions avancent dans le bon sens entre Thilo Kehrer et le club andalou, une excellente nouvelle pour le PSG, qui croyait ainsi se débarrasser de son joueur très facilement. Cela ne sera pas le cas puisque Kehrer a démenti en personne les rumeurs à son sujet sur Sky Sport Allemagne.

Kehrer dément un accord avec le FC Séville

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thilo Kehrer (@thilokehrer)

« En tant que joueur du Paris Saint-Germain, je me concentre actuellement sur mon club et mon entraînement quotidien pour être en pleine forme. Je me sens très bien. Mon but ultime est de réussir dans ce sport, et j’essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour y parvenir. Je n’ai donné mon accord à aucun autre club, les rumeurs actuelles ne sont pas vraies » a lâché Thilo Kehrer, dont la mise au point ne devrait pas plaire aux dirigeants du Paris Saint-Germain, lesquels aimeraient que les indésirables fassent un effort pour trouver un club au plus vite durant ce mercato estival. Thilo Kehrer n’est pas sur la même longueur d’onde que sa direction, d’autant que selon certaines indiscrétions, l’Allemand avait tapé dans l’œil de Christophe Galtier lors des premières séances d’entraînement de l’été. Avant finalement d’être placé, à la surprise générale il faut bien le dire, dans le loft du Paris Saint-Germain par le conseiller sportif du club Luis Campos.