Le PSG interdit de mercato, premier rendez-vous avec Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est ce mercredi que les avocats de Kylian Mbappé et ceux du PSG ont rendez-vous devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel au sujet des 55 millions d'euros réclamés par le joueur du Real Madrid.

Cette fois, c'est du concret. Au lendemain de la réélection de Vincent Labrune à la présidence de la LFP, la commission juridique de la Ligue va avoir un premier très gros dossier sur son bureau. Car après avoir tenté de négocier un accord à l'amiable, le clan Mbappé a cette fois porté l'affaire devant l'instance du football professionnel français, la star tricolore réclamant au Paris Saint-Germain la coquette somme de 55 millions d'euros qui correspond à des salaires et des primes qui n'ont pas été touchés par l'attaquant français suite à son départ libre au Real Madrid.

Dans L'Equipe, qui s'est procuré des éléments du dossier, on découvre que l'avocate de Kylian Mbappé avait proposé un accord le 11 août 2023, au plus fort de la tension entre Nasser Al-Khelaifi et son joueur, mais que cet accord n'avait finalement pas été signé par le PSG. Ce deal, dans lequel Mbappé s'engageait à renoncer à de grosses primes, prévoyait notamment que le joueur « réintègre dans le groupe et n’en soit plus sorti toute la saison sportive ».

Rendez-vous à la LFP pour Mbappé et le PSG

De son côté, le club de la capitale avance que s'il n'avait pas paraphé cet accord, c'est que le 12 août, une réunion a eu lieu entre Kylian Mbappé, le président parisien, Luis Campos, mais également Luis Enrique. Et que de ce rendez-vous était sorti une autre solution, avec deux solutions, soit le joueur prolongeait d'un an et obtenait l'engagement du PSG de le laisser partir moyennant un transfert en 2024, soit il ne prolongeait pas et acceptait une baisse de son salaire. Adressée à l'avocate du joueur, cette offre n'a pas non plus été acceptée, les deux camps se renvoyant désormais la balle en affirmant que c'est l'autre qui n'a pas tenu sa parole. C'est cet imbroglio que la commission juridique va devoir trancher, même si visiblement, dans les deux camps, on s'attend à ce que l'affaire continue d'abord devant le conseil des prud'hommes, puis dans un tribunal pénal. Pour le Paris Saint-Germain, le risque est grand.

En effet, si la commission juridique de la LFP donne raison à Kylian Mbappé, outre le paiement des salaires et des primes qui lui sont dus, plus des intérêts, le PSG pourrait aussi être interdit de recruter lors des prochains mercatos. Du moins jusqu'à ce que la somme que le club de la capitale doit éventuellement à son ancienne star soit réglée. De quoi forcément donner quelques sueurs froides à Nasser Al-Khelaifi qui va avoir un œil très attentif à ce dossier juridique.