Le PSG insulte Messi, la Catalogne passe aux menaces

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi se retrouve dans la tourmente depuis quelques heures après avoir décidé de voyager en Arabie saoudite pour des obligations promotionnelles. L'Argentin a été suspendu deux semaines par le PSG.

Le PSG vit une fin de saison plus que chaotique. Les résultats ne suivent pas, tout comme la manière. Et pour ne rien arranger, l'attitude de certaines stars fait polémique. Ces dernières heures, c'est Leo Messi qui se retrouve dans l'oeil du cyclone. La raison ? Un voyage promotionnelle en Arabie saoudite sans l'accord de son club et de son entraineur. L'Argentin a été suspendu pour deux semaines par le PSG. Une période pendant laquelle l'ancien du Barça ne pourra pas s'entrainer et ne touchera pas un centime. Pour certains en Espagne, cette sanction est démesurée et scandaleuse. C'est l'avis de Cristobal Soria.

Le PSG se fait détruire en Espagne

Una media de Leo Messi tiene más historia y más importancia que todo el PSG junto… pic.twitter.com/dJ096GTGhJ — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) May 2, 2023

Le journaliste d'El Chiringuito n'a pas hésité à s'en prendre au comportement du PSG, qui aurait dû plus respecter une légende comme Leo Messi. Sur son compte Twitter, il a publié une vidéo dans laquelle on peut l'entendre dire notamment : « Arrêtez de vouloir vous faire sa Sainteté. Un bas de Leo Messi a plus d'histoire et plus d'importance que tout le PSG réuni. Je vais le dire dans une vidéo très courte pour que tout le monde le comprenne. Allons, un peu de respect à sa Sainteté Leo Messi. Un bas de Leo a beaucoup plus d'importance et d'histoire que je ne sais quel Paris Saint-Germain. Le respect... comment le sanctionner ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Ils devraient être reconnaissants pour le reste de leur vie que Leo ait porté le maillot et le logo du Paris Saint-Germain. Et maintenant tu le paies avec ça ? Quel outrage... Arrêtez vouloir vous faire Messi, comme vous le faites depuis deux ans ». Comme il était à prévoir, la sanction du PSG envers Leo Messi fait déjà des émules en Espagne parmi les fans de la Pulga. Le Barça ferait beaucoup en interne pour tenter de le récupérer. Mais une chose est certaine, le feuilleton ne fait que commencer et il pourrait laisser des traces.