Le PSG inactif au mercato, Luis Enrique ne l’acceptera pas

Déjà privé de Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique a perdu Fabian Ruiz sur blessure lors du déplacement au Havre dimanche après-midi.

Les choix se restreignent pour Luis Enrique au milieu de terrain. Déjà privé de Warren Zaïre-Emery, blessé à la cheville depuis France-Gibraltar, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a perdu un nouveau joueur face au Havre dimanche à 13 heures. En effet, Fabian Ruiz a été victime d’une luxation de l’épaule et manquera la fin de l’année 2023. Une tuile de plus pour l’ancien sélectionneur de l’Espagne, qui ne compte plus que quatre joueurs dans l’entrejeu avec Ugarte, Kang-in Lee, Vitinha et enfin Carlos Soler.

Des joueurs tels que Marquinhos et Danilo Pereira peuvent également évoluer dans ce secteur de jeu mais ont uniquement été utilisés en défense depuis le début de la saison. Le déplacement à Dortmund en Ligue des Champions sera périlleux mercredi pour le club de la capitale, privé de Zaïre-Emery et de Fabian Ruiz mais aussi de Dembélé, suspendu. Pour le début de l’année 2024, Luis Enrique ne veut pas avoir à revivre ce genre de situation. C’est ainsi que selon les informations de L’Equipe, le coach du PSG exigera le recrutement d’un milieu de terrain.

Luis Enrique exige une recrue au milieu de terrain

« Luis Enrique veut avoir du choix » à ce poste selon le quotidien national, qui affirme que l’ancien entraîneur du Barça n’est pas à l’aise avec aussi peu de concurrence dans le cœur du jeu. Alors que le nom de Marco Verratti a été évoqué en ce début de semaine pour venir renforcer le milieu de terrain parisien, il sera intéressant de voir comment Luis Campos va s’y prendre pour offrir au moins un renfort de poids à Luis Enrique au poste de milieu de terrain lors du mercato hivernal. Historiquement, le conseiller sportif du PSG n’est pas un expert de ce marché des transferts du mois de janvier, où il est plus facile de se tromper que de déloger la belle affaire.