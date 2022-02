Le PSG impossible à entraîner, un proche de Pochettino craque

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Très critiqué pour le jeu proposé, Mauricio Pochettino est sur la sellette au Paris Saint-Germain. Une réalité qui interroge sur qui serait l’entraîneur parfait au PSG.

Arrivé il y a un peu plus d’un an à Paris, Mauricio Pochettino ne s’est pas fait que des amis au PSG. Le club de la capitale, privé de titre de champion de France la saison dernière par le LOSC, a fait une croix sur la Coupe de France cette année et paraît en posture délicate en Ligue des champions après une phase de poule qui laisse à désirer (3 victoires, 2 nuls, 1 défaite). Une conclusion une fois de plus décevante cette saison avec les moyens mis en œuvre et les joueurs qui sont à disposition : Messi, Neymar, Mbappé. Un journaliste espagnol également auteur d’une biographie sur Mauricio Pochettino, Guillem Balague, a abordé la situation du technicien argentin au PSG via un entretien avec Eurosport. « C’est vrai que son style, la façon de jouer de ses équipes était vraiment identifiée dans ses précédentes équipes. Puis, il a décidé de rejoindre le PSG. C’est évident qu’au PSG, on ne peut pas travailler comme à Tottenham. Donc, logiquement, il a dû s’adapter. Désormais, son objectif principal est de trouver la façon de tirer le meilleur de joueurs aussi bons, qui ont coûté si cher. Car, évidemment, il faut tous les faire jouer » a déclaré Guillem Balague.

Pochettino, la cause de tous les soucis au PSG ?

Liste des entraîneurs avec lesquels Leonardo a eu un différend :



- Kombouare

- Ancelotti

- Tuchel

- Pochettino



Bah tout les coachs du PSG durant ses 2 mandats en fait lol https://t.co/Qg5rH5LfYV — #MassLive (@Mas93140) February 13, 2022

Décriés ? Ancelotti, Blanc, Emery et Tuchel l’ont tous été sur le banc parisien depuis l’arrivée de QSI en 2011. A Paris, Mauricio Pochettino ne fait pas jouer le Paris Saint-Germain comme Tottenham avec qui il a joué une finale de Ligue des champions en 2019. Quelle est la cause de cela ? « Dans ses équipes précédentes, il y avait beaucoup de travail physique. J’insiste, beaucoup. Mais ici, le mot clé pour les meilleurs joueurs, ce n’est pas le travail physique, mais le repos. Il y a une montagne de choses à changer, mais chaque changement demande du temps. Quel entraîneur pourrait prendre en charge le PSG pour bien le faire jouer ? Moi je crois que la réponse, ce n’est aucun » a révélé le biographe espagnol. En fin de contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino ne partagerait pas une relation fusionnelle avec Leonardo. Ses jours sur le banc parisien sont comptés et son sort devrait même être scellé en cas d’élimination en huitième de finale de C1 par le Real Madrid.