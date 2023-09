Le PSG humilié au Parc, Mbappé pète un plomb

Dans : PSG.

Surpris à domicile par Nice, le PSG n'a pas pu revenir et perd pied pour la première fois de la saison. De quoi provoquer la grosse colère de Kylian Mbappé, qui n'a pas du tout apprécié une scène du match.

Le PSG est tombé de haut ce vendredi soir, en inauguration de la 5e journée de Ligue 1. Après l’hommage rendu à Marco Verratti, le public du Parc des Princes était chauffé à blanc, surtout après les matchs convaincants contre Lens et Lyon avant la trêve. Mais tout est rapidement devenu compliqué face à Nice, avec une équipe azuréenne bien regroupée et incroyablement efficace en contre. Terem Moffi s’est régalé avec un doublé et une passe décisive pour enfoncer le PSG et provoquer cette défaite 3-2. Sur le but du 3-1 qui a fait la différence, l’attaquant nigérian a célébré cette réalisation en enlevant son maillot tout en défiant la tribune Auteuil du Parc des Princes. Un geste qui lui a logiquement valu un carton jaune, mais aussi et surtout les remontrances de Kylian Mbappé.

Mbappé motivé, les supporters pardonnent au PSG

🧐 La réaction de Kylian Mbappé sur le 3e but des Niçois, agacé par la célébration de Terem Moffi. #PSGOGCN pic.twitter.com/z3TbPrNlkW — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 15, 2023

Visiblement, l’attaquant du PSG n’a pas du tout apprécié ce comportement qui enfonçait le clou de ce match cauchemardesque, et a tenu à le faire savoir directement à l’ancien du FC Lorient. Clément Turpin s’est ensuite également chargé de prévenir le buteur de Nice de ne pas avoir de célébration trop provocante, malgré son carton jaune déjà reçu pour avoir retiré son maillot. Une preuve que Mbappé n’a pas du tout aimé la façon dont les choses se sont passées ce vendredi soir au Parc des Princes. Et chose rare, il a paru vraiment énervé de voir les Aiglons savourer cette victoire toujours aussi précieuse et exceptionnelle pour les équipes qui viennent dans la capitale. Au moins, cette rage de vaincre de la star du PSG a démontré qu’il n’acceptait toujours pas la défaite, même dans un match de championnat, et les supporters ont soutenu leur star. A l’issue du match, quelques sifflets étaient de rigueur, mais les fans ont décidé d’encourager leurs joueurs, alors que ce sera très vite la priorité à la Ligue des Champions la semaine prochaine.