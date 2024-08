Le PSG fonce sur Lookman, l’Atalanta sous le choc

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain n’a pas terminé son mercato. A la recherche de profils offensifs, le club de la capitale garde un œil attentif sur la situation de Lookman, le talentueux ailier de l’Atalanta Bergame.

Le PSG est dans la dernière ligne droite de son mercato. Le club de la capitale s’est renforcé à presque tous les postes du terrain, et a ajouté de la technique à son milieu avec Désiré Doué, arrivé en provenance du Stade Rennais ces dernières heures. Cependant, le club entraîné par Luis Enrique n’a pas encore enregistré de recrue dans le secteur offensif, alors que Kylian Mbappé est parti libre de tout contrat vers le Real Madrid et que Gonçalo Ramos est sorti blessé au Havre en ouverture de la saison et devrait manquer plusieurs mois de compétition.

Le PSG doit regarder le marché de toute urgence, et est à la recherche de profils offensifs pour renforcer l’effectif. D’après la presse italienne et plus particulièrement la Gazzetta Dello Sport, le Paris Saint-Germain est intéressé par Ademola Lookman, l’ailier nigérian de l’Atalanta Bergame.

Le PSG prêt à passer à l’action pour recruter Lookman

🚨 Le Paris Saint-Germain a contacté l’entourage d’Ademola Lookman 🇳🇬 ! ❤️💙



Le Nigérian n’est pas insensible à une venue à Paris.



🗞️ @Gazzetta_it pic.twitter.com/JzOsVH21zW — Actu Foot (@ActuFoot_) August 18, 2024

Le joueur de 26 ans est en forme et a brillé ces derniers mois. En finale de la Ligue Europa contre Leverkusen, il a inscrit un triplé pour terrasser à lui tout seul une formation allemande qui était jusque-là invaincue sur l’ensemble de la saison. Lookman a ainsi conclu son bon exercice 2023/2024 sur le plan comptable (17 buts et 10 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues) par une performance mémorable en finale d’une grande compétition européenne.

D’après la source, le PSG a contacté l’entourage du joueur sous contrat avec son club jusqu’en 2026. Aucun montant n’a pour le moment été fixé par la direction de Bergame qui ne compte pas s’en séparer, mais les discussions entre le clan du joueur et le PSG existent, et le joueur n'est pas contre une arrivée à Paris. L’Atalanta va sûrement devoir serrer les dents jusqu’à la fin du mercato et résister aux offensives parisiennes sur ce dossier, du moins si la direction du PSG décide de passer à l’action.