Le PSG fait trois incroyables promesses à Mbappé

Pour le convaincre de rester encore un ou deux ans, le PSG est en train de faire un énorme pressing à tous les niveaux sur Kylian Mbappé.

Pour la première fois de l’année, Kylian Mbappé a pris la parole devant les micros à l’occasion de la rencontre gagnée par le PSG face à Lille. Comme d’habitude avec l’attaquant français, rien n’est laissé au hasard et surtout par le timing de cet entretien d’après-match. Le champion du monde 2018 a pris le micro après une grosse prestation personnelle, après un succès, et surtout avant d’affronter le Real Madrid. Histoire de bien faire comprendre que son coeur battait toujours pour le PSG avant d’affronter un club vers lequel il est annoncé à la fin de la saison.

Le PSG ne perd pas espoir pour Mbappé

Si la tendance reste toujours très forte à une arrivée à la Casa Blanca, les dirigeants parisiens tentent de garder la tête froide et la confiance dans ce dossier forcément mal engagé depuis un an, puisque Mbappé a déjà confié son rêve de jouer pour le Real, et son désir d’y aller dès l’été 2021. Malgré ça, l’attaquant parisien est toujours sous contrat avec le PSG, et Nasser Al-Khelaïfi comme Leonardo espèrent bien profiter de ces derniers mois pour le faire craquer.

Selon Loïc Tanzi, journaliste pour RMC qui suit de très près le PSG depuis des années, les dirigeants parisiens n’ont pas été surpris par la prise de parole de Kylian Mbappé dimanche soir, appréciant même qu’il dévoile publiquement son envie de faire mal au Real Madrid en Ligue des Champions. En plus de cela, le Paris SG estime avoir encore trois arguments de taille à présenter pour inverser la tendance dans ce feuilleton. Le PSG est persuadé de toujours pouvoir convaincre Mbappé de rester encore un ou deux ans en prolongeant son contrat sur une petite durée.

Salaire, statut et équipe de folie

A la clé de cette signature, se trouverait dans un premier temps le plus gros salaire de l’histoire du club, devant Neymar et Messi bien évidemment. Cette montagne d’or s’accompagnerait d’un statut de superstar et de tête de gondole de l’équipe, ce qu’il est déjà sur le plan sportif mais pas forcément sur le plan publicitaire ou marketing. Et enfin, la garantie de lui fournir une équipe super compétitive, avec un nouveau recrutement d’ampleur s’il venait à rester au PSG, pour continuer à monter une Dream Team. Bien évidemment, l’idée est de faire venir Zinedine Zidane sur le banc de touche, l’une des idoles de Mbappé, mais aussi des joueurs de premier plan, notamment au milieu de terrain, pour monter une équipe capable de dominer l’Europe. Des arguments qui s’entendent, et démontrent en tout cas que le PSG est prêt à tout pour convaincre sa pépite de rester.