Le PSG et Skriniar, l'Inter prend Al-Khelaifi à la gorge

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG désire toujours renforcer sa défense centrale dans les prochains jours. La priorité de Luis Campos dans ce secteur de jeu est Milan Skriniar (Inter).

Ce dimanche soir lors du Trophée des champions remporté face au FC Nantes, la défense du PSG, composée de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos, aura réalisé une belle partition. De quoi rassurer avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1 mais également de Ligue des champions. Pour autant, le mercato estival bat toujours son plein et le PSG souhaite voir l'arrivée d'un autre défenseur central. Piste de longue date, Milan Skriniar fait figure de cible prioritaire. Mais les négociations avec l'Inter sont plus dures que prévu. Le club italien veut en effet recevoir un chèque de 70 millions et ne souhaite pas revoir son tarif. De son côté, le PSG ne veut pas dépasser les 55 millions plus bonus. Une situation qui rend l'opération bloquée. Et l'Inter commence à s'impatienter.

Skriniar, le PSG sait à quoi s'en tenir !

Le nom de Wesley Fofana commence également à revenir dans les discussions du côté du PSG.



Mais aucune approche n’a eu lieu, pour l’instant et le prix est élevée.



Campos a plusieurs pistes en tête en cas d’échec des négociations avec l’Inter Milan pour Skriniar.



Milan Skriniar n'a pas plus qu'un an de contrat à Milan. Mais le Slovaque est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Et les Lombards le savent. Même s'ils doivent vendre cet été lors du mercato, les champions d'Italie 2021 ne veulent pas perdre leur temps concernant le joueur de 27 ans. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter a fixé un ultimatum aux clubs intéressés par Skriniar, et donc le PSG. Les Nerazzurri souhaitent que le sort du Slovaque soit réglé sous 10 jours, sous peine de bloquer son départ et de commencer la saison avec lui. Une offre de prolongation de contrat pourrait même lui être faite dans la foulée. Concernant Denzel Dumfries, l'Inter demande la même chose et veut que son cas soit aussi réglé sous dix jours. Le PSG est donc prévenu concernant Skriniar, il va falloir faire une concession ou trouver une autre piste. Wesley Fofana (Leicester) est évoqué mais les Foxes ne le laisseront pas partir pour moins de 100 millions d'euros...