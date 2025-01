Le PSG et Salah négocient le contrat du siècle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Mohamed Salah est toujours aussi flou. L’international égyptien aimerait rester à Liverpool, qui tarde cependant à s’aligner sur les exigences de sa star, laquelle négocie dans le même temps avec le PSG.

Du haut de ses 32 ans, Mohamed Salah est en train de réaliser l’une des plus belles saisons de sa carrière. L’international égyptien affole les compteurs avec déjà 20 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues en seulement 26 matchs. Des chiffres fous qui pourraient forcer Liverpool à s’aligner sur les demandes financières du joueur, lequel négocie sa prolongation de contrat depuis plusieurs semaines alors que Mohamed Salah sera libre en juin prochain. Mais les Reds voient plus loin et n’ont pas l’intention de tout donner à un joueur de 32 ans.

Liverpool ou PSG, l’agent de Salah débarque https://t.co/9QgiwTggxM — Foot01.com (@Foot01_com) January 4, 2025

Comme il l’a fait savoir dans une interview accordée à Sky Sports en fin de semaine, Mohamed Salah est donc encore très loin de prolonger à Liverpool même s'il s’agit de son souhait n°1. Une aubaine… pour le Paris Saint-Germain, qui continue d’être actif dans ce dossier selon Foot Mercato. Même si officiellement, Nasser Al-Khelaïfi dément dès qu’il en a l’occasion des négociations avec la star de Liverpool, la réalité est différente. Le média spécialisé l’affirme, l’agent de Mohamed Salah « discute toujours et de manière continue » avec le PSG dans l’optique d’un éventuel contrat à partir de la saison prochaine.

Le PSG négocie avec Mohamed Salah

Le champion de France en titre, intéressé de longue date, est l’un des seuls clubs dans le monde à pouvoir s’aligner sur les exigences financières de la star égyptienne, révèlent nos confrères. Cela fait donc du PSG l’un des favoris à la signature de Mohamed Salah l’été prochain même si dans ce dossier, l’hypothèse d’un départ en Arabie saoudite est toujours surveillée de près. La Saudi Pro League rêve d’un tel coup et continue d’être attentif même si à priori, Mohamed Salah est plutôt favorable à l’idée de poursuivre sa carrière en Europe. Tout risque donc de se jouer entre Liverpool et le PSG et le plus généreux raflera certainement la mise. Pour rappel, il y a quelques jours, certaines rumeurs faisaient état d’une offre historique de la part du Paris Saint-Germain à Mohamed Salah avec des chiffres délirants : 500.000€ par semaine sur trois saisons… le contrat du siècle.