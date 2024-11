Le PSG et le Real en guerre pour Xabi Alonso

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Officiellement, il n’est pas question pour le PSG de remettre en cause Luis Enrique. Les rumeurs au sujet de sa succession vont pourtant bon train et la dernière fait état d’un intérêt parisien pour Xabi Alonso.

Les résultats obtenus par le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions sont décevants. Loin des attentes, le club parisien est 25e de la phase de saison régulière à trois journées de la fin. En cas d’élimination, Luis Enrique sera évidemment tenu comme premier responsable de cet échec et il sera difficile pour la direction du PSG de défendre le coach catalan même si officiellement, l’entraîneur de 54 ans n’est pas du tout menacé et ne le sera pas davantage si Paris prend la porte en C1. Pourtant, les rumeurs se multiplient dans la presse étrangère quant à sa potentielle succession. Le nom de Zinedine Zidane a par exemple été évoqué et désormais, El Nacional nous apprend que le Paris Saint-Germain est attentif à la situation de Xabi Alonso.

PSG : Luis Enrique sur la sellette, sa réponse est cash https://t.co/uWOHuAtpC3 — Foot01.com (@Foot01_com) November 29, 2024

L’entraîneur espagnol dispute actuellement sa troisième saison au Bayer Leverkusen et son départ en fin de saison ne fait plus beaucoup de doutes au sein du club allemand. Sa destination est en revanche un mystère et selon le média espagnol, deux clubs tiennent la corde, à savoir le Paris SG donc mais également le Real Madrid. Les deux cadors européens seraient à la lutte pour tenter de convaincre l’ancien milieu de terrain de Liverpool, pour qui la piste des Reds s’est en revanche refermée au vu du début de saison parfait d’Arne Slot, qui a réussi à merveille le défi de la succession de Jürgen Klopp.

Xabi Alonso suivi par le Real et le PSG

« Xabi Alonso apparaît comme le candidat principal pour remplacer Luis Enrique au PSG si la situation ne s’améliore pas » écrivent nos confères d’El Nacional avant de conclure. « Cependant, il ne sera pas facile de convaincre l’entraîneur basque puisque le Real Madrid l’a également sur sa liste des priorités et voit en lui le successeur naturel de Carlo Ancelotti ». Autant dire que le duel s’annonce féroce entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour obtenir l’accord de l’ancien milieu de terrain de la Casa Blanca. Dans un cas comme dans l’autre, on imagine très mal Xabi Alonso claquer la porte du Bayer Leverkusen en cours de saison. Ces deux intérêts ont donc surtout pour but de préparer l’an prochain.