Le PSG et le Parc des Princes, le coup de théâtre

Par Guillaume Conte

Annoncé comme désireux d'avoir son propre stade, le PSG cherche un nouvel emplacement en vue d'un déménagement. Mais si tout cela tournait à la partie de poker pour racheter le Parc des Princes à la Mairie de Paris ?

Le Paris Saint-Germain a rénové au maximum le Parc des Princes ces dernières années afin d’en faire une enceinte bien plus accueillante que par le passé. Si sa sonorité est unique, les travaux sont limités en ce qui concerne l’agrandissement de l’enceinte de la Porte d’Auteuil. Une très grande frustration pour les propriétaires qataris, qui ont envie de présenter un stade aux plus hauts standards mondiaux mais aussi avec une capacité d’accueil bien supérieure aux 48.000 places actuelles. Un impératif quand on connait les exigences de l’UEFA en terme de revenus. Seul problème, pour effectuer ces travaux couteux, QSI demande à racheter le stade pour en gérer les recettes également. La Mairie de Paris, et notamment son élue Anne Hidalgo, s’y oppose fortement.

Trois sites tiennent la corde pour le PSG

Résultat, Nasser Al-Khelaïfi a lancé plusieurs dossiers pour créer une nouvelle enceinte en dehors de la capitale, et en faire le nouveau fief du PSG. Plusieurs sites sont à l’étude, même si pour le moment ce ne sont que des ébauches. De Montigny-le-Bretonneux à Saint-Cloud en passant par Aulnay-sous-bois, les destinations sont connues mais les discussions ne font que débuter. Et à ce propos, le compte spécialisé PSG Inside Actus souligne qu’il ne faut pas négliger une dernière option, celle que le club de la capitale finisse par racheter le Parc des Princes, qui a été pendant longtemps le choix premier des Qataris.

« Malgré les discussions sur un déménagement, le PSG pourrait encore rester au Parc des Princes. Le club a exprimé son désir d’acheter le stade pour pouvoir le rénover et augmenter sa capacité. Cependant, les négociations avec la mairie de Paris sont complexes, et la vente du stade n’est pas encore garantie. Si un accord est trouvé, le Parc des Princes pourrait continuer à être la maison du PSG pour les années à venir », souligne le compte insider sur le Paris SG, même si un accord pour une vente du Parc est difficile à imaginer à l’heure actuelle.

Il n’en reste pas moins que cette histoire de déménagement est très impopulaire chez les supporters, pour qui le Parc est leur maison, et que le coup de bluff est toujours possible dans un dossier aussi sensible qu’un changement de stade, avec les coûts que cela implique.