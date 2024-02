Le PSG envoie 60 millions d’euros pour s’offrir De Jong

Dans : PSG.

Le départ de Kylian Mbappé va permettre au PSG d’avoir plus de latitude financière pour se renforcer à d’autres postes et notamment au milieu de terrain, où Frenkie de Jong est ciblé par l’état-major parisien.

Son départ ne fait plus aucun doute et va libérer énormément de masse salariale pour le Paris Saint-Germain l’été prochain. Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas en faveur du club de la capitale et pour compenser ce départ, le champion de France en titre souhaite attirer un cador par ligne. Au milieu de terrain, le nom de Joshua Kimmich a été évoqué mais selon les informations du journal espagnol Sport, c’est Frenkie de Jong qui figure tout en haut de la short-list de Luis Campos. En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin 2026, l’international néerlandais est dans les petits papiers du PSG depuis de longues années puisque le club parisien était passé à deux doigts de recruter la star montante du football européen en juillet 2019 après la saison incroyable de l’Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la Ligue des Champions.

Frenkie de Jong avait finalement pris la direction du FC Barcelone pour 85 millions d’euros et en Catalogne, le Néerlandais s’est imposé comme un joueur majeur au milieu de terrain. Titulaire indiscutable de Xavi (24 matchs cette saison), l’ancienne pépite de l’Ajax pourrait être tentée de découvrir un nouveau championnat à la fin de la saison et le PSG souhaite faire le forcing pour le recruter. Après avoir débauché Ousmane Dembélé au Barça, le Qatar souhaite insister pour Frenkie de Jong et semble d’ores et déjà prêt à transmettre une offre de 60 millions d’euros au champion d’Espagne en titre. Cela suffira-t-il pour convaincre Joan Laporta de lâcher l’un de ses meilleurs joueurs ? Au vu de l’âge de Frenkie de Jong (26 ans) et de la durée restante de son contrat à Barcelone (2 ans à la fin de la saison), on peut en douter. Mais nul doute que le PSG aura de sérieux arguments à faire valoir, notamment sur le plan financier même si le club parisien aura sans doute à se battre avec d’autres tops clubs européens à l’affût pour récupérer un milieu défensif de ce calibre.