Le PSG en panique, West Ham en rigole bien

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain fait face à un coup de froid dans le dossier Randal Kolo Muani. Le club francilien ne peut pas le prêter à la Juventus car il a atteint le nombre de prêts maximal. Pour débloquer la situation, la direction parisienne doit négocier avec… West Ham.

Au cours de ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain veut se montrer actif. Plusieurs joueurs de l’effectif, considérés comme des indésirables et par le club, et par Luis Enrique qui ne trouve plus de solutions pour les faire briller, sont poussés vers la sortie. Parmi eux, Randal Kolo Muani. Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort lors de l’été 2023 alors qu’il sortait d’une saison remarquable en Allemagne, l’ancien Nantais n’a jamais réellement réussi à s’intégrer dans le système de jeu de « Lucho ». Désormais vu comme un boulet, il s’apprête à découvrir un nouveau terrain de jeu. Du moins, il pourra, à la condition que le PSG parvienne à gérer les soucis administratifs qui gênent le bon déroulement du départ de son départ.

Carlos Soler, la clé du départ de Randal Kolo Muani

Dembélé est indispensable, le PSG en est là https://t.co/LWHqivGive — Foot01.com (@Foot01_com) January 21, 2025

Si un accord avec la Juventus pour le départ de Randal Kolo Muani sous la forme d’un prêt a été trouvé, le Paris Saint-Germain ne peut toutefois pas valider l’opération. En effet, la direction parisienne a déjà atteint son plafond concernant le nombre de joueurs prêtés cette saison. Un détail important qui pourrait être réglé grâce à West Ham. Le club londonien, qui accueille Carlos Soler depuis le début de la saison, est satisfait du rendement de l’Espagnol et n’est pas contre un transfert définitif du joueur.

En position de force, les Hammers savent qu'ils sont la clé qui permettra au PSG de valider le départ de Randal Kolo Muani. En ce sens, la direction du club de l’est de Londres entend négocier le prix de Soler à la baisse. Pour rappel, le contrat de prêt du milieu de terrain ibérique inclut une option d’achat de 20 millions d’euros. La panique envahit doucement la capitale parisienne et West Ham compte bien en profiter pour baisser drastiquement le prix du joueur espagnol.