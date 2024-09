Le PSG en danger, le Real ne lâche pas Hakimi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un latéral droit dans l’optique du prochain mercato, le Real Madrid est toujours très intéressé par Achraf Hakimi, lequel est de son côté en négociations avec le PSG pour une prolongation de contrat.

Prolongation au Paris Saint-Germain ou départ vers le Real Madrid, Achraf Hakimi va devoir trancher dans les prochains mois. Désireux de blinder ses cadres, le club de la capitale a démarré des discussions avec l’international marocain, comme avec Vitinha, afin de le prolonger. Le but du PSG est de ne pas être sous la menace des clubs européens avec un potentiel départ libre en 2026, date d’échéance de son contrat actuel. Et si le Paris Saint-Germain est sur ses gardes, ce n’est pas sans raison. Les candidats à la signature du défenseur marocain ne manquent pas comme le révèle Todo Fichajes.

Le média espagnol révèle que le Real Madrid est toujours très intéressé par le potentiel retour de son ancien latéral droit. Le club merengue compte actuellement deux joueurs à ce poste : le vieillissant Dani Carvajal et le remplaçant éternel Lucas Vasquez. L’idée du Real Madrid est clairement de profiter de la situation contractuelle d’Achraf Hakimi en le recrutant l’été prochain à un an de la fin de son contrat avec le PSG. Mais pour que l’idée de Florentino Pérez aboutisse, le défenseur marocain ne doit pas prolonger à Paris, sans quoi le Real Madrid laissera tomber le dossier.

Le Real Madrid est toujours à fond sur Hakimi

Pour l’instant, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont donc encore les cartes en mains et s'ils parviennent à convaincre leur vice-capitaine de prolonger, alors toute menace sera écartée. En revanche, le risque est de voir le Real Madrid convaincre Hakimi de patienter avant de prolonger dans le but de le recruter par la suite. Si le dossier de l’international marocain de 26 ans venait à échouer, le club madrilène pourrait se rabattre sur Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat avec Liverpool à la fin de la saison. Ces deux pistes confirment en tout cas que le Real Madrid veut impérativement recruter un latéral droit lors du prochain mercato, et un titulaire de préférence. Car l’idée est bien de trouver le successeur de Dani Carvajal dès le mercato estival de 2025 dans la Casa Blanca.