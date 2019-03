Le PSG en cador parmi les sportifs les plus célèbres du monde

Dans : PSG, Foot Europeen.

Cette semaine, ESPN a dévoilé son classement des sportifs les plus connus dans le monde en se basant sur différents critères.

La chaîne américaine a pris en compte la quantité de recherches sur internet, les montants récoltés en contrats sponsoring et le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. Sans surprise, c’est évidemment Cristiano Ronaldo qui domine le Top 100. L’attaquant de la Juventus Turin devance le basketteur LeBron James et son éternel rival Lionel Messi. Juste derrière, à la quatrième place, on retrouve le Brésilien Neymar, accompagné de trois coéquipiers du Paris Saint-Germain que sont Kylian Mbappé (14e), Daniel Alves (56e) et Gianluigi Buffon (95e).

Quatre représentants, c’est autant que le FC Barcelone avec son capitaine et Luis Suarez (36e), Philippe Coutinho (61e) ainsi que Gerard Piqué (66e). En revanche, le PSG ne fait pas le poids face au Real Madrid et ses six joueurs placés dont Karim Benzema (58e), l’un des quatre Français avec Paul Pogba (12e). Enfin, notez que l’AS Monaco, grâce à Radamel Falcao (48e) et Cesc Fabregas (79e), est le seul autre pensionnaire de Ligue 1 représenté.