Le PSG éliminé, tous les joueurs chez France Travail ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pas le droit de ne pas passer ce mardi soir contre la Real Sociedad. Pour un ancien du club, ce serait impardonnable et le signe qu'il n'y a plus rien à faire avec cette équipe.

Le PSG aborde avec le statut de favori son 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Non seulement en raison de l’énorme différence de statut entre les deux clubs, mais aussi de la victoire 2-0 du match aller et de la période difficile que traverse la formation basque, qui n’est plus aussi virevoltante que la saison dernière ou même que cet automne. Comme souvent avec le Paris SG, il y a toutefois un gros problème puisque les joueurs parisiens ont pour habitude d’enchainer les déceptions dans des circonstances plus rocambolesques les unes que les autres. Et la seule fois où Paris est allé en finale de Ligue des Champions, c’était lors de l’année du Covid avec des matchs simples ou à l’ambiance feutrée. Des duels couperets sur deux matchs, le PSG n’en a plus remporté beaucoup ces dernières années.

Les joueurs du PSG invités à arrêter le football

Les fantômes du passé de Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Barcelone ou Manchester United ne sont jamais bien loin, mais se faire sortir par la Real Sociedad ce mardi soir serait la pire de tous pour certains. Ancien joueur du club, Grégory Paisley ne peut pas imaginer une seule seconde que la saison européenne du PSG se termine à Anoeta ce soir. « C’est une équipe jeune, mais comme le dit si bien Kylian, "tu ne me parles pas d’âge" (sourire). Si tu n’arrives pas à t’exprimer dans ce genre de match, change de métier », a livré l’ancien défenseur dans les colonnes du Figaro.

Nos Parisiens ont pris leurs marques à la veille d'affronter la Real Sociedad en huitièmes de finale retour de Ligue des champions.#RSOPSG I #UCL https://t.co/8OYK9bw9MR pic.twitter.com/9PBNyZKtr1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 4, 2024

Une preuve que l’affront serait terrible même si certains ingrédients sont bien là. Car le consultant de BeIN Sports souligne les difficultés du PSG à gérer les matchs aller-retour, mais aussi le « laboratoire » que Luis Enrique met en place en semant le doute avec ses choix tactiques ou individuels. Pour Grégory Paisley, aligner Lucas Beraldo comme titulaire au match aller à la place de Lucas Hernandez fait partie des décisions qui affaiblissent l’équipe et le groupe. Autant dire que le PSG n’a pas intérêt à se planter à Saint-Sebastien, sous peine de provoquer une colère forte et longue pendant la fin de la saison. Et en cas de désastre, il y a fort à parier que Luis Enrique sera lui aussi invité à changer de métier.