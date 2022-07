Le PSG éliminé en mars, Daniel Riolo prend les paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’heure du retour en France a sonné pour le PSG, qui a disputé trois matchs de préparation lors de sa tournée au Japon.

Christophe Galtier a profité de ces trois matchs amicaux afin de roder la nouvelle animation du Paris Saint-Germain en 3-4-3 avec Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé en attaque. Le secteur offensif a répondu présent. En revanche, l’animation défensive dans son ensemble pose question après les deux buts encaissés contre Osaka (6-2). « Nous avons concédé deux buts qui sont deux buts de trop. C’est un axe de travail conséquent. Agacé ? Ce n'est pas le terme. Mais sur le deuxième but, il faut que l’on soit plus structuré » a analysé le coach du Paris SG après le match. Tandis que le nouveau système demande logiquement un temps de rodage et d’adaptation, Daniel Riolo ne semble pas vraiment y croire. Pour l’éditorialiste de RMC, le PSG de Christophe Galtier est mort-né. L’ancien entraineur du LOSC appréciera.

Galtier, un 3-4-3 promis à l'échec ?

« Le PSG a joué trois matches de promo au Japon. Pour l’instant ça ressemble à : défense centrale à 3, les 3 stars devant et le flou ailleurs. Verratti et Vitinha vont vraiment former le milieu ?? Avec deux mecs sur les côtés et les 3 devant ? J’y crois pas une minute. Avec cette compo, c’est fin de saison au mois de mars. Si ça doit vraiment jouer comme ça, il faudra un autre profil à côté de Vitinha. Quant à savoir si les 3 devant peuvent jouer ensemble et viser la LDC, là on revient aux vieux débats de la saison dernière et ce n’est pas franchement rassurant » analyse Daniel Riolo, pas vraiment convaincu par la tournure des évènements et par l’idée de voir le PSG évoluer avec Verratti et Vitinha, seuls au milieu de terrain pour compenser le manque d’efforts défensifs de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Et quant à la grande révolution promise par Nasser Al-Khelaïfi avant la nomination de Christophe Galtier, le journaliste de RMC est -là encore- dubitatif.

La révolution du PSG fait bien rire Riolo

« La prise de conscience est claire, salutaire et incontestable. Derrière toutes les intentions, il va y avoir des actes, n’est-ce pas ? Ça a commencé par la discipline et la rigueur. Ah la belle affaire. Comme un vulgaire club de bas de tableau qui change de coach pour éviter la descente, on serre les boulons. Et moi qui pensais qu’au PSG on frisait avec l’excellence. On va maintenant prendre le petit déj' et le déj' ensemble !!! Sacrée révolution ! 10 ans d’errements pour arriver à ça ! Et pas de téléphone pendant les repas ! C’est pas Christophe Galtier, c’est Pancho Villa qui est arrivé au club ! » s’amuse Daniel Riolo, pour qui ce que le PSG considère comme une révolution est tout simplement le fonctionnement normal d’un club de football, qui plus est quand celui-ci ambitionne de gagner la Ligue des Champions. Mais comme chaque supporter, même les plus pessimistes, Daniel Riolo va laisser sa chance à Christophe Galtier. Après tout, le néo-entraîneur du PSG réussira peut-être là où les autres ont échoué.