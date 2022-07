Le PSG détruit brutalement le clan sud-américain

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a remis un entraîneur français sur son banc, et dans la foulée le club de la capitale souhaite que les joueurs ne se regroupent pas en fonction de leurs origines.

Après Antoine Kombouaré et Laurent Blanc, Christophe Galtier est le troisième entraîneur tricolore à occuper les fonctions d’entraîneur du Paris Saint-Germain. En débarquant dans la capitale, le coach a compris qu’il allait devoir gérer un effectif où la langue française n’est pas la norme et où cela se voyait dans le vestiaire. Depuis plusieurs saisons, on parle d’un clan sud-américain au PSG, il est vrai que la colonie brésilienne et argentine étant importante. Mais pour Christophe Galtier et Luis Campos, confortés par Nasser Al-Khelaifi, il est désormais temps de ressouder le vestiaire et pour cela il fallait faire comprendre à Neymar, Lionel Messi, Leandro Paredes et aux autres, que cette situation était insupportable pour certains jeunes joueurs. L’Equipe explique ainsi qu’El Chadaille Bitshiabu, le jeune défenseur du PSG, avait pris d’urgence des cours d’espagnol afin de pouvoir échanger plus facilement avec ses coéquipiers, qui eux n’ont pas fait d’effort pour parler notre langue.

Parler espagnol, impératif au PSG ? C'est fini

Depuis quelques saisons, cette situation perdurait et des joueurs tels que Christophe Nkunku et Moussa Diaby, désormais partis, avaient fait savoir que cette emprise du clan sud-américain était déplaisante. Au coeur de l'hiver dernier, Le Parisien avait révélé que Presnel Kimpembé se plaignait lui aussi de cette fragmentation du vestiaire du PSG. Résultat, Galtier et Campos ont rapidement pris les choses en charge, non pas en imposant de force que les joueurs se mélangent et que tout le monde s’exprime dans la langue de Molière. À l’occasion de la semaine passée au Japon, tout a été mis en œuvre pour que les joueurs se mélangent et pas seulement en fonction de leurs origines, et visiblement cela a été du goût de tout le monde. Bien évidemment, personne ne pourra empêcher Messi et Neymar d’être proches, mais le PSG veut que son vestiaire soit uni et pas fragmenté.

Du côté du staff de Christophe Galtier, les choses ont le mérite d'être claires, on s'exprime en langue française, ce qui semble logique. De même, en conférence de presse, l'entraîneur du Paris Saint-Germain reste dans la zone de confort de sa langue maternelle, Mauricio Pochettino n'ayant jamais fait l'effort de parler dans notre langue. Bien évidemment, nous ne sommes plus au Moyen-Age. S'accrocher à ce symbole serait un peu ridicule, mais en travaillant la cohésion de groupe, le PSG veut également démontrer que les joueurs, aussi puissants soient-ils, ne font plus la loi et doivent désormais se mettre au service du collectif. On verra si tout cela a un quelconque effet sur les performances sportives en Ligue des champions.