Le PSG détrôné par l’OM, un président de L1 l’annonce

Devancé par l’AS Monaco après sept journées, le Paris Saint-Germain ne survole pas la Ligue 1 cette saison. Le club de la capitale pourrait même perdre sa couronne d’après le pronostic du président héraultais Laurent Nicollin.

Le départ de Kylian Mbappé a-t-il vraiment changé la donne ? En tout cas, le Paris Saint-Germain est loin d’être seul au monde en Ligue 1. Les Parisiens n’apparaissent même pas en tête du classement après sept journées. Seulement deuxième, l’équipe entraînée par Luis Enrique possède deux longueurs de retard sur de séduisants Monégasques. Il n’y a évidemment rien d’inquiétant pour le moment. Mais le président de Montpellier Laurent Nicollin en a suffisamment vu pour annoncer que l’Olympique de Marseille, prochain adversaire du MHSC, va détrôner le PSG cette saison.

Nicollin voit l'OM au-dessus

« Il y a un match important contre l’Olympique de Marseille, ce serait bien d’essayer d’accrocher le futur champion de France, a osé le dirigeant auprès du Midi Libre. Si on peut lui prendre au moins un point, ce serait bien, mais ça va être compliqué. Il est certain qu’on va rentrer dans un championnat qui est un peu plus le nôtre, surtout qu’après on va à Saint-Étienne. Après, on ne va pas se mentir, il n’y a aucun déni. Si je vous dis que je vais jouer la Coupe d’Europe, vous allez me rire au nez, donc oui, on joue le maintien, il faut prendre des points. »

« Après, il nous manque beaucoup de monde entre les suspendus, les blessés de dernière minute qui se rajoutent aux blessés longue durée… On aimerait, surtout le coach, avoir beaucoup plus de joueurs à disposition. J’espère que pour Marseille on va en récupérer quelques-uns, s’est projeté le patron héraultais. Ils ont montré contre Auxerre (victoire 3-2) et à Monaco (défaite 2-1), même à Reims (défaite 4-2), que l’état d’esprit du début de saison a changé. » Futur champion d’après Laurent Nicollin, l’OM représentera un sacré test pour Montpellier à la Mosson.