Le PSG dépouillé par le Real, c'est le rêve de Mbappé

Le Real Madrid veut continuer de renforcer son équipe dans les prochains mois. Et le club merengue ne dira pas non à la possibilité de le faire du côté du... PSG.

Kylian Mbappé a récemment rejoint le Real Madrid. Forcément un énorme coup dur pour le PSG, surtout que le champion du monde 2018 a signé dans la capitale espagnole pour 0 euro. Les Franciliens cherchent des moyens de rebondir et de lancer un nouveau projet sous la houlette de Luis Enrique. Un Luis Enrique qui veut compter sur des joueurs jeunes et motivés pour mouiller le maillot parisien. Et si certains voulaient partir dans les prochains mois, il y a fort à parier qu'ils ne seront plus retenus. Selon les informations de la presse espagnole, deux joueurs du PSG pourraient rejoindre le Real Madrid et suivre les traces de Mbappé.

Le Real Madrid a des plans contre le PSG

Ces dernières heures, Real Madrid Confidencial indique en effet que les champions d'Europe sont très intéressés par la possibilité de signer Achraf Hakimi et Fabian Ruiz l'été prochain. Le premier est l'un des meilleurs amis de Mbappé dans la vie. Le départ du Français n'a d'ailleurs rien changé à leur relation. Si le PSG veut le prolonger, le club français sait qu'un départ pourrait être demandé par le Marocain même si cela se ferait au prix fort, alors que des négociations pour une prolongation sont en cours. Concernant Fabian Ruiz, l'Espagnol n'est pas encore un titulaire indiscutable à Paris et ne fait pas l'unanimité même s'il est apprécié par Luis Enrique. Un retour en Espagne pourrait fortement l'intéresser et faire le bonheur de toutes les parties. Si le Real Madrid veut piocher au PSG, attention en tout cas à la réponse de Nasser Al-Khelaïfi, qui aime aussi certains Madrilènes, comme Vinicius Jr, Ferland Mendy ou encore Rodrygo. Sans compter que les relations entre les deux clubs sont tendues depuis des années, même si cela n'est pas la guerre aussi ouverte qu'entre le FC Barcelone et le club parisien.