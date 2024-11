Le PSG demande au Barça d'arrêter de mentir

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, le PSG était à la recherche de réelles plus-values à apporter à son effectif. Il se disait notamment que le club de la capitale était chaud à l'idée de récupérer Lamine Yamal.

Le PSG n'a pas forcément convaincu sur le marché des transferts l'été dernier. Il se dit que le club de la capitale voudra arranger certaines choses cet hiver afin de combler des manques clairement identifiés. Il faut dire que remplacer Kylian Mbappé n'est pas évident. Et le PSG paye pour l'apprendre, avec des résultats plus que décevants en Ligue des champions notamment. Pourtant, l'été dernier, le Paris Saint-Germain a apparemment tenté des coups XXL. A Barcelone, on annonce ces dernières heures que les champions de France auraient mis le paquet pour s'attacher les services de Lamine Yamal.

Lamine Yamal, le PSG répond sèchement au Barça

Ce lundi dans l'émission El Chiringuito, Enric Masim, conseiller du président catalan, a notamment balancé : « Le président a déjà dit qu'il avait eu une offre de 250 millions qu'il l'avait rejetée, qu'il ne l'avait jamais envisagée. Elle venait de France. Quand vous avez de l'argent et que vous avez moyen de payer, vous pouvez espérer signer tout le monde ». De quoi faire bondir le Paris Saint-Germain, qui n'a pas tardé à réagir à cette déclaration surprenante de Masim. Contacté par L'Equipe, le club de la capitale en effet démenti « à un million de % » les propos du Catalan concernant cette offre XXL pour Lamine Yamal !

Le PSG rappelle notamment que le club ne pouvait en aucun cas pas se permettre financièrement de faire une telle proposition pour recruter le crack du Barça. Voilà qui est clair et qui ne va pas arranger les relations déjà exécrables entre les deux formations européennes. Toujours est-il que Yamal, figure de ce nouveau Barça, ne devrait pas quitter la Catalogne de sitôt, car difficile d'imaginer une écurie pouvoir l'acheter, surtout que l'international espagnol est en grande forme et heureux dans son club formateur. La formation blaugrana se félicite certainement d'avoir mis une clause libératoire à un milliard d'euros, même si cela n'empêche pas les spéculations sur les éventuelles offres reçues pour le champion d'Europe 2024.