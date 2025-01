Le PSG déchire l’offre de Tottenham, ils n’ont rien compris

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Discuter avec le PSG pour récupérer un de ses joueurs en prêt, c'est terminé ! Tottenham vient de se casser les dents sur la situation administrative compliquée du club parisien.

Si depuis l’arrivée du Qatar au PSG, le club de la capitale n’a aucun problème pour acheter des joueurs à tour de bras, c’est toujours beaucoup plus difficile de s’en séparer. Surtout quand ils ne donnent pas satisfaction. A l’été 2023, après un an de forcing, Paris avait réussi à faire venir Milan Skriniar. Pour se rendre compte que Luis Enrique n’appréciait pas son profil, dans la capacité de réaction comme dans la relance. Douche froide pour le Slovaque, qui ne fait désormais même plus partie des joueurs envisagés pour la suite de la saison. Un destin à la Kolo-Muani, que l’entraineur espagnol a dégoûté au point de lui faire accepter un départ à la Juventus.

Même un prêt avec option d'achat, c'est non

Mais pour Skriniar, ce ne pourra pas être la même chose que son coéquipier en attaque. En effet, le PSG a déjà toutes les difficultés du monde à boucler son départ en prêt, en raison d’une situation administrative très mal gérée au sein du club. Le quota de joueurs partis en prêt à l’étranger a été dépassé, et il va falloir en récupérer un pour que Kolo Muani puisse signer à la Juventus.

Cela donne une conséquence directe pour le défenseur slovaque, qui était suivi par Tottenham pour renforcer la défense centrale des Spurs. Le club londonien vient d’effectuer une offre de prêt, mais selon GiveMeSport, le PSG a répondu par la négative. Vue la situation au niveau des prêts, un départ de ce type est impossible à conclure et Paris n’acceptera qu’une offre de transfert pour laisser partir l’ancien taulier de l’Inter Milan. Cette nouvelle donne change bien évidemment les intentions de Tottenham, qui n’avait au départ pas prévu de négocier un transfert. L’impasse est donc totale, car les Spurs voulaient bien faire un effort avec un prêt incluant une option d’achat, mais c’est aussi à exclure.

Si Tottenham devait faire une offre pour un transfert, elle serait très basse, car Skriniar voudra conserver un salaire proche de ce qu’il touche au PSG. Le club londonien ne devrait, en l’état, pas donner suite au dossier.