Le PSG déchire deux offres pour Kimpembe !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, Presnel Kimpembe est annoncé sur le départ du PSG avec instance lors de ce mercato estival.

Depuis une déclaration le 5 juin dernier lors d’une conférence de presse d’avant-match de Ligue des Nations avec l’Equipe de France, l’avenir de Presnel Kimpembe est flou. « Tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est réciproque. Après, j'arrive à 27 ans en août. À un moment clé de ma carrière. Et voilà... Mon prochain contrat sera aussi important, donc j'attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive » avait lancé Presnel Kimpembe, dont l’attitude n’avait pas forcément plu aux dirigeants du PSG. Ces dernières semaines, les rumeurs se multiplient au sujet d’un possible départ du champion du monde 2018. Mais selon les informations de L’Equipe, le défenseur de 27 ans plait à Luis Campos ainsi qu’à Christophe Galtier et ne fait pas partie des priorités du PSG au rayon des ventes. De son côté, Presnel Kimpembe, très attaché à son club formateur, n’a pas non plus demandé à partir.

Kimpembe n'a pas demandé à quitter le PSG

Presnel Kimpembe n’a pas spécialement envie de partir et le PSG n’est pas vendeur. La situation pourrait être déjà réglée mais à en croire le quotidien national, ce n’est pas aussi simple que cela, en partie car le joueur est très courtisé sur le marché des transferts. Et pour cause, les défenseurs axiaux gauches de haut niveau sont rares en Europe et des clubs se sont ainsi manifestés pour recruter Presnel Kimpembe lors de ce mercato. Le Paris Saint-Germain a reçu deux offres fermes, la première émanant de Chelsea, où Thomas Tuchel rêve de le recruter et la seconde en provenance d’un club dont l’identité n'a pas filtré. Les deux offres ont été refusées par le PSG, qui ne s’opposera pas au départ de Presnel Kimpembe si une offre convient au joueur. Mais il faut que le montant soit en adéquation avec les exigences du club, ce qui n’était pas le cas avec les deux propositions reçues depuis le début du mercato estival. L’Equipe croit par ailleurs savoir que l’Atlético de Madrid a également demandé des renseignements sur la situation de Presnel Kimpembe. Preuve que tout est encore possible au sujet de l’avenir du Parisien…