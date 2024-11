Le PSG craque pour Cherki et Akliouche

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Solide et séduisante en Ligue 1, l'attaque parisienne est trop limitée en Ligue des champions pour le moment. Luis Enrique en a conscience et il réclame un recrutement pour janvier. Parmi ses cibles pour le PSG, l'inévitable Rayan Cherki est présent.

Loué pour la qualité de son jeu collectif, le PSG version Luis Enrique n'y arrive pourtant pas en Ligue des champions. La faute à un manque criant d'efficacité dans la surface adverse. Cela a déjà coûté plusieurs points et le spectre d'une élimination précoce rôde. Pour changer cette donne, l'entraîneur espagnol varie la composition de son attaque, il essaye différents dispositifs tactiques mais rien n'y fait. Les problèmes ne se résument pas forcément à la précision des tirs. La réussite devant le but adverse est aussi dégradée par un déficit d'imagination et de talent dans les dernières passes. Recruter un nouvel attaquant en janvier n'est plus une option mais une nécessité pour Paris.

Cherki et Akliouche dans le viseur du PSG

Selon le site Live Foot, Luis Enrique est désormais décidé à enrichir son effectif. Il réclame un nouvel ailier droit, destinant Désiré Doué à l'axe du milieu de terrain. Trois jeunes joueurs retiennent son attention : la pépite de 17 ans du Sporting Portugal Geovany Quenda, le Monégasque Maghnes Akliouche et le Lyonnais Rayan Cherki. Des profils différents les uns des autres, entre le très technique Cherki et le vif Quenda.

Toutefois, à l'heure actuelle, le PSG privilégie la piste Rayan Cherki. Le métronome de l'OL était déjà visé l'été dernier par Luis Campos et approuvé en personne par Luis Enrique. L'Espagnol considère le Gone comme un élément parfait pour intégrer son dispositif et se plier à son jeu de possession. L'ambition parisienne doit être décuplée avec les récents déboires financiers de l'OL et l'obligation pour John Textor de vendre plusieurs joueurs. Après Bradley Barcola, la colonie de Lyonnais au PSG risque de gonfler rapidement.