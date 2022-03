Le PSG convoque le grand Neymar contre le Real

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG attend un Neymar en forme et décisif pour la rencontre face au Real. Le Brésilien sera titulaire et devra aider Mbappé à porter son équipe, du moins si la star française est en état de jouer.

De retour d’une longue absence sur blessure, Neymar avait marqué un but contre Nantes, tout en manquant un pénalty. Sur le plan du jeu, c’était beaucoup plus confus avec un nombre incroyable de pertes de balle. Et cette statistique s’est confirmée, face à Saint-Etienne puis surtout contre Nice. Dans le choc face aux Aiglons, le numéro 10 du PSG était censé confirmer sa montée en puissance. Son clan avait laissé filer quelques informations notamment sur le sérieux affiché pendant toute sa rééducation, sa volonté de tout exploser à son retour et de redevenir le grand Neymar qui portera Paris face au Real Madrid. Néanmoins, dans le choc face à Nice, ce sont de nouveau des statistiques décevantes, avec 3 dribbles réussis sur 10, 22 pertes de balle et 10 duels perdus sur 16. Cela n’empêchera toutefois pas le « Ney » d’être titulaire ce mercredi à Santiago Bernabeu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Car il est l’une des stars du PSG, mais aussi, comme l’explique Le Parisien, parce que la concurrence n’est plus vraiment là. Julian Draxler et Mauro Icardi sont fantomatiques quand ils rentrent en jeu, et le seul qui pourrait être capable de changer la hiérarchie n’est pas en réussite actuellement. Angel Di Maria semble avoir perdu la magie qui pouvait le réveiller dans les grands matchs, et il prendra place sur le banc de touche ce mercredi soir. Avec la certitude d’entrer en jeu, tant Neymar ne semble pas avoir 90 minutes de très haut niveau dans les jambes pour une telle rencontre. Mais si Mauricio Pochettino pouvait retrouver quelques éclairs de génie de l’ancien barcelonais pour faire la différence contre le Real, nul doute que Neymar retrouverait le sourire et la possibilité d’enfin porter le PSG dans les grands moments cette saison.