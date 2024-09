Le PSG contre Mbappé, Nicolas Sarkozy s’en mêle

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Fidèle supporter du Paris Saint-Germain, Nicolas Sarkozy a évoqué le départ de Kylian Mbappé et son conflit avec la direction. L’ancien Président de la République ne comprend pas les méthodes employées par l’attaquant du Real Madrid.

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, le conflit n’est pas près de s’arrêter. La commission juridique de la LFP a demandé au club francilien de verser les 55 millions d’euros correspondant aux primes et salaires non payés à l’attaquant. Mais le champion de France en titre persiste et oblige le numéro 9 du Real Madrid à poursuivre sa démarche. L’histoire entre les deux parties se termine de plus en plus mal, constate Nicolas Sarkozy, déçu du comportement de l’international tricolore.

« Je comprends difficilement la manière » : Nicolas Sarkozy pas tendre avec Kylian Mbappé et son départ du PSG

➡️ https://t.co/bNbS6X7S2d pic.twitter.com/tlls5VmQzy — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) September 21, 2024

« Kylian a donné 7 ans au club, on ne doit pas l’oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires, a d’abord rappelé l’ancien Président de la République auprès du quotidien Le Parisien. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation : on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix. » Fidèle du Parc des Princes et régulièrement installé à côté du président Nasser Al-Khelaïfi, Nicolas Sarkozy n’est pas forcément objectif.

Sarkozy soutient Al-Khelaïfi

En tout cas, le supporter parisien ne regrette pas la nouvelle politique du club. « L’époque du PSG avec des stars était sans doute nécessaire pour créer une image de marque internationale. Et moi je n’oublie pas le bonheur d’avoir vu jouer Ibrahimovic, Neymar, Messi, Beckham, Mbappé… Ça été exceptionnel, a-t-il approuvé. Il était sans doute venu le temps de rappeler que le jeu collectif prime sur la qualité d’un joueur. C’est l’exacte philosophie du coach actuel. » Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas dit mieux.