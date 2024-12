Le PSG cible un attaquant de Ligue 1 « ‍à 60ME ‍»

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Non retenu dans le groupe pour le match face à l’OL ce dimanche, Randal Kolo Muani est plus que jamais sur le départ. Il pourrait être remplacé lors du mercato hivernal par un attaquant évoluant en Ligue 1.

Historiquement, le Paris Saint-Germain n’est pas un habitué des grands changements lors du mercato hivernal. En effet, il n’est pas vraiment dans la nature de Luis Campos de procéder à de gros boulversements au sein de son effectif au mois de janvier. Mais cet hiver, cela devrait tout de même bouger dans la capitale française. Le départ de Randal Kolo Muani fait peu de doutes, un constat plus valable que jamais après la mise à l’écart du buteur français contre l’OL dimanche soir. Pour le remplacer, la presse espagnole révèle en ce début de semaine que le board parisien cible un attaquant évoluant en Ligue 1.

Le PSG vise un attaquant évoluant en Ligue 1

A en croire les informations du site El Futbolero, le Paris Saint-Germain est très intéressé par une jeune pépite du championnat de France évaluée à environ 60 millions d’euros… mais dont « l’identité reste un secret bien gardé ». Le média poursuit en expliquant que ce joueur est « destiné à la gloire avec ses performances impressionnantes en Ligue 1, et ce n’est qu’une question de temps avant que son nom soit révélé ». Une information surprenante qui ne manquera pas d’attirer la curiosité des supporters du PSG car pour l’instant, aucun buteur de Ligue 1 n’a vraiment été associé au club de la capitale avec insistance.

Kolo Muani doit partir avant de pouvoir recruter

Surtout, on ignore s'il s’agit d’un pur numéro neuf ou d’un joueur plus polyvalent. Les noms d’Eliesse Ben Seghir, Maghnes Akliouche, Edon Zhegrova ou encore Jonathan David et Mason Greenwood ont parfois été cités pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain, sans que cela ne soit très sérieux pour autant. Les prochains jours nous en diront plus sur l’identité de ce joueur mystère. Avant de penser à recruter, le PSG doit de toute façon vendre et le dossier Randal Kolo Muani devra être réglé par le club de la capitale avant de songer à recruter dans le secteur offensif.