Le PSG champion d'Europe et chouchou de la France ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG peut croire au sacre cette année au vu de la composition du dernier carré. Le public français est très optimiste et fait de 2024 la bonne année pour le club parisien.

Une autoroute vers la finale et vers le titre européen pour le PSG ? Le club parisien a frappé fort mardi en corrigeant le FC Barcelone 1-4 en quart de finale retour de C1. Le PSG retrouve les demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2021. Après plusieurs années de frustrations et de scénarios contraires, les Parisiens semblent avoir enfin la chance de leur côté cette année. Cela se remarque par le tirage au sort favorable qui les a placé dans la partie de tableau la moins relevée sur le papier. En plus, les résultats des autres équipes ne sont pas défavorables au PSG. Dortmund, futur adversaire des Parisiens, a sorti le solide Atlético Madrid. Le Bayern et le Real ont écarté les cadors anglais que sont Arsenal et surtout le tenant du titre Manchester City.

60% des Français voient le PSG gagner la C1

Ainsi, aucune équipe ne semble intouchable pour le PSG. Le Bayern a connu une saison pénible et le Real Madrid est un demi-finaliste chanceux au vu de son jeu restrictif face à Manchester City. Les Français ne s'y trompent pas et sont confiants pour le PSG. C'est ce que révèle un sondage Odoxa commandé pour Winamax et RTL. Pour la grande majorité des sondés, le PSG doit ramener la Coupe aux Grandes oreilles en France. 60% des amateurs de football pensent que le PSG peut gagner la C1 en 2024. Chez les supporters parisiens, le chiffre monte même à 81%.

LE PSG EST QUALIFIÉ POUR LES DEMI-FINALES DE LIGUE DES CHAMPIONS ! ⭐️#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/YEWHvDvAkc — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2024

L'obstacle Dortmund n'effraie pas les fans du club parisien. Malgré son jeu offensif, le club allemand sera écarté par le PSG pour 84% des supporters parisiens interrogés. Outre un plateau des demies à la portée du PSG, c'est véritablement la performance à Barcelone mardi qui change les mentalités. Pour s'en convaincre, il suffit de voir la nouvelle cote de popularité du PSG selon le sondage. Le club parisien est désormais apprécié par 43% des Français interrogés et 59% des amateurs de football sondés. Un réel enthousiasme qui annonce sans doute de superbes audiences TV pour les demies et pour une finale éventuelle en clair. Reste à voir si cela portera les joueurs parisiens sur le terrain ou s'ils seront victimes d'un excès de confiance une fois encore.