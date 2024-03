Le PSG champion d'Europe, cette légende a une vision

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tandis que certains observateurs ont de gros doutes sur la capacité de Luis Enrique à faire briller le PSG, Luis Fernandez est convaincu que Paris peut atteindre les sommets en Ligue des Champions.

Luis Enrique divise au Paris Saint-Germain. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a fait un choix fort depuis quelques semaines, celui de considérer Kylian Mbappé comme n’importe quel joueur et d’en faire un remplaçant sur certains matchs, comme contre Reims le week-end dernier en Ligue 1. Cette gestion de l’effectif a coûté quelques points au PSG, qui reste toutefois largement en tête du championnat de France. En Ligue des Champions, le huitième de finale a été parfaitement géré face à une modeste équipe de la Real Sociedad avec une victoire 2-0 au match aller et un succès plein de maturité, 2-1 au retour en Espagne.

📋🆗



Les 8 équipes qualifiées en quarts de finale de @ChampionsLeague ! 👀



Tirage au sort vendredi à partir de 12h 🔮 pic.twitter.com/2wLnNxpAQG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 13, 2024

Globalement convaincu par la touche Luis Enrique, l’ancien joueur et entraîneur du club parisien Luis Fernandez a évoqué pour Ouest-France la situation du PSG et les ambitions du club en cette fin de saison. Selon lui, il n’y a pas de doute à avoir : Paris peut viser le sacre en Ligue des Champions, à condition toutefois d’avoir un peu de chance au tirage au sort, lequel sera effectué ce vendredi à midi. « On observe l’évolution du PSG depuis 10 ans et l’arrivée du Qatar. Paris a atteint une fois cette finale de coupe d’Europe, on aimerait les voir y retourner. Maintenant, il y a un nouvel entraîneur en place, Luis Enrique, j’aime beaucoup cet entraîneur » a estimé l'ancien coach du PSG, avant de conclure.

Luis Fernandez est très optimiste pour le PSG de Luis Enrique

« J’aime beaucoup son attitude, j’aime bien son comportement, j’aime bien parce qu’il a installé et instauré une animation. Après, on peut la critiquer, mais c’est l’entraîneur, c’est le seul maître à bord pour mettre un groupe dans les meilleures conditions pour s’imposer et gagner. Il faut lui dire bravo, bravo à cette équipe. Je pense que le PSG a un bon groupe, ça peut être la bonne année pour gagner la Ligue des Champions. Paris peut être dans le dernier carré, voire en finale s’ils ne tirent pas un trop gros en quart » a analysé Luis Fernandez, pour qui le PSG ne doit pas se fixer de limite et peut espérer une très belle surprise en coupe d’Europe. En espérant bien sûr éviter l’ogre Manchester City en quart de finale.