Le PSG bloque un joueur et ça devient gênant

Par Corentin Facy

La fin du mercato sera agitée au PSG, qui doit cependant réussir à vendre quelques indésirables pour se renforcer comme il le souhaite. Danilo Pereira fait partie des joueurs invités à partir.

A l’instar de Milan Skriniar dans le secteur défensif, Danilo Pereira n’entre plus dans les plans de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Vendredi soir au Havre, l’entraîneur espagnol avait décidé de ne pas titulariser Marquinhos, de retour tardivement à l’entraînement après la Copa America. Malgré la non-titularisation de son défenseur brésilien, Danilo Pereira n’a pas été sollicité puisque Luis Enrique a fait confiance à Pacho et à Lucas Beraldo. Le message est très clair pour l’ancien capitaine du FC Porto, invité depuis plusieurs jours à se trouver une porte de sortie.

Justement, le club portugais a manifesté son intérêt il y a plusieurs semaines afin de récupérer le milieu défensif, qui s’est depuis recyclé en défense centrale. Joueur historique de Porto avec 202 matchs disputés chez les Dragons, le natif de Bissau est lui aussi favorable à un retour au Portugal. Dans des propos relayés par Diário de Transferências, André Villas-Boas s’est publiquement exprimé au sujet d’un potentiel retour de Danilo Pereira. Et si le nouveau président du FC Porto a confirmé l’intérêt de son club pour le joueur du PSG, il a également fait savoir que le dossier était au point mort en raison des exigences du club de la capitale française sur ce dossier.

Le FC Porto refuse de surpayer Danilo Pereira

« Nous n'avons pas de nouvelles, il est un joueur du PSG. Nous avons montré un intérêt il y a un mois et demi. Mais après les demandes du PSG, nous nous sommes immédiatement retirés de toutes négociations » a fait savoir André Villas-Boas, qui n’a aucunement l’intention de surpayer un joueur de 32 ans à qu’il ne reste plus qu’une seule année de contrat au Paris Saint-Germain. De sources portugaises, on évoque une offre du FC Porto aux alentours de 5 ME tandis que Nasser Al-Khelaïfi aimerait récupérer au moins le double de cette somme avec le départ de Danilo Pereira. Reste maintenant à voir si les positions des deux clubs pourront se rapprocher d’ici le 31 août. C’est à souhaiter puisque de toute façon, l’homme aux 74 sélections avec le Portugal n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique.