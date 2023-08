Le PSG bloque cet indésirable, Mourinho enrage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, l’AS Roma et le PSG négocient le prêt avec option d’achat de Renato Sanches. Mais les discussions n’ont toujours pas abouti à un accord définitif à quelques joueurs de la reprise de la Série A.

En quête de renforts au milieu de terrain, José Mourinho a un œil attentif sur l’effectif pléthorique du Paris Saint-Germain. Mardi, on apprenait que l’entraîneur de l’AS Roma faisait de Leandro Paredes sa cible n°1 en cas de départ au Stade Rennais de son titulaire indiscutable Nemanja Matic. L’international serbe a un accord de principe avec le club breton mais la Roma digère mal les méthodes rennaises, qui ont d’abord contacté le joueur avant de négocier un transfert avec Rome.

Renato Sanches à Rome, le PSG bloque le deal

Résultat des courses, le dossier est pour l’instant en stand-by. Indépendamment de ce dossier, le club de la Louve cible un autre milieu de terrain du PSG en la personne de Renato Sanches. Cette piste remonte à plusieurs semaines et fait l’objet d’intenses négociations entre la Roma et le Paris Saint-Germain. Renato Sanches a déjà trouvé un accord avec l’équipe entraînée par José Mourinho et le champion de France en titre est d’accord pour laisser filer son international portugais, auteur d’une saison quasiment blanche en 2022-2023 en raison de ses nombreux pépins physiques.

AS Roma are waiting for PSG answer on Renato Sanches deal. Last bid sent is for loan move until June 2024 plus option to buy clause not mandatory 🟡🔴🇵🇹



It’s up to Paris Saint-Germain as they always asked for obligation. pic.twitter.com/4tK3Insmiu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023

A en croire les informations de Fabrizio Romano, ce dossier n’avance pas… la faute à l’état-major du Paris SG. Et pour cause, le journaliste dévoile que l’AS Roma attend toujours une réponse à la dernière offre transmise pour Renato Sanches, à savoir un prêt jusqu’en 2024 avec une option d’achat non-obligatoire dont le montant n’a pas filtré même s’il oscille sans doute entre 10 et 20 millions d’euros.

Paris veut inclure une obligation d'achat, pas Rome

Fabrizio Romano ajoute que si le PSG s’agace de la situation et fait trainer le dossier en longueur, c’est parce que Luis Campos a demandé que l’option d’achat soit obligatoire en fin de saison 2023-2024, chose que la Roma ne veut pas accepter. Le club de la Louve privilégie un prêt sans obligation d’achat, comme avec Georginio Wijnaldum l’été dernier. Or, l’objectif de Paris est de se débarrasser de manière définitive du champion d’Europe 2016 avec le Portugal. Pour l’heure, l’affaire est donc en stand-by et il faudra que l’une des deux parties cède sur sa position initiale pour qu’un accord puisse être trouvé.