Le PSG au Stade de France, il tend la main au Qatar

Par Claude Dautel

Tandis que la ville de Paris refuse d'envisager une vente du Parc des Princes au PSG, les responsables du Stade de France pensent pouvoir attirer le club de la capitale.

La relation entre les élus parisiens et Nasser Al-Khelaifi ne s’est pas améliorée cette semaine, la municipalité ayant une nouvelle fois repoussé l’idée transmise par le patron qatari du PSG de permettre au club d’acheter le Parc des Princes. « C'est un non définitif. Le Parc est la propriété de la ville de Paris, il fait partie du patrimoine », a fermement prévenu Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo. Une prise de parole qui a provoqué la colère du Paris Saint-Germain, où l’on pensait avoir bien avancé dans ce dossier depuis deux ans. Mais visiblement ce n’est pas le cas, et face à la nécessité d’augmenter ses rentrées financières, l’Emir du Qatar serait prêt à signer un chèque pour construite un nouveau stade. Tandis qu’une construction est envisagée du côté de l’hippodrome Saint-Cloud, les responsables du Stade de France veulent croire que le PSG pourrait devenir le fameux club résident. C’est du moins ce qu’ils disent dans le Journal du Dimanche.

Le SDF attend le PSG depuis 30 ans

S’exprimant dans les colonnes du JDD, Pierre Coppey, patron de Vinci Concessions, en charge du Stade de France, veut croire que le Paris Saint-Germain peut changer d’avis et faire de l’enceinte dionysienne son stade. « Cela fait trente ans que nous proposons au PSG de jouer au Stade de France. Mais les dirigeants et les supporters, jusqu’à présent, nous ont toujours répondu ne pas être intéressés (…) Je suis toujours prêt à la recevoir », a fait savoir le responsable du Stade de France, conscient que du côté de Doha on est éventuellement prêt à jouer à Saint-Denis si de gros travaux sont effectués au Parc des Princes, mais qu’on n’envisage pas sérieusement de prendre définitivement possession d’un stade qui n’est pas réellement un vrai stade de football. Cependant, compte tenu de la rudesse des négociations entre le PSG et la mairie de Paris, le SDF a forcément tout intérêt à poser ses pions, on ne sait jamais.