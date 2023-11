Le PSG aidé par l'arbitre, l'UEFA n'a pas aimé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Newcastle et une bonne partie de la presse anglaise fulmine toujours sur le coûteux pénalty, transformé par Mbappé, qui a privé les Magpies d’une victoire au Parc des Princes mardi soir (1-1).

Même si la désastre de Manchester United à Galatasaray ou le carton d’Arsenal contre Lens ont fait la Une ce jeudi, cette décision de siffler pénalty pour le PSG contre Newcastle interpelle toujours au plus haut point en Angleterre. Le Daily Mail s’est penché sur ce coup de sifflet au sujet duquel personne ne comprend rien. La main de Livramento est bien évidemment involontaire, et elle a été effectuée alors que le ballon a touché une autre partie du corps précédemment. En Premier League, cela ne se siffle plus, et c’est aussi le cas dans la plupart des grands championnats. Mais le tabloïd britannique souligne que l’UEFA n’a pas voulu revoir entièrement cette règle et laisse aux arbitres le loisir d’interpréter ces mains involontaires. ESPN s’est même penché sur les statistiques sur ce genre de ballon depuis 18 mois et la dernière évolution du règlement. Un pénalty est sifflé 6 fois plus facilement par les arbitres en Coupe d’Europe sur cette situation, qu’en Premier League par exemple. Un règlement pas uniforme donc, et qui a profité au PSG sur cette fin de match de mardi soir.

L'arbitre de PSG-Newcastle sera mal noté

Still absolutely fuming about this decision.

Szymon Marciniak had been having a good game until this moment.

He was hounded by PSG players and caved in to pressure.

Shame on him and shame on VAR.#NUFC #PSGNEW pic.twitter.com/wlXLnmGDbc — Dean Leybourne (@DeanLeybourne) November 29, 2023

Globalement, l’incompréhension est totale et il faudrait un message clair et uni de la part de l’instance arbitrale sur les mains involontaires. D’autant qu’une action litigieuse lors d’Arsenal-Lens n’a pas donné de pénalty, alors que Kai Havertz avait dévié le ballon du genou avant de le stopper avec sa main. De plus, le ballon continuait sa course en direction du but, ce qui selon le règlement représente une raison de plus de siffler pénalty, ce qui n’a pas été fait après visionnage des images par la VAR. Beaucoup de confusion donc autour d’actions qui peuvent tout de même changer le cours d’un match, ou même d’un avenir européen. Toujours est-il que l’UEFA a bien décidé de sanctionner l’arbitre de la VAR lors du match entre le PSG et Newcastle. Selon L’Equipe, c’est bien en raison du pénalty sifflé en fin de match qui n’aurait donc pas eu lieu d’être, et non pas des éventuels pénaltys oubliés en faveur du PSG plus tôt dans la rencontre. Résultat, outre les changements faits pour la suite de cette semaine européenne, l'arbitre principal Szymon Marciniak, qui avait officié lors de la dernière finale de la Coupe du monde, va être pénalisé avec une mauvaise note pour son pénalty sifflé en faveur des Parisiens en toute fin de match.