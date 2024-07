Le PSG active une piste made in France en défense 

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le PSG a été battu par Manchester United dans le dossier Leny Yoro. Mais un autre joueur de Lille suscite l’intérêt du club de la capitale, Bafodé Diakité.

Désireux de renforcer son secteur défensif avec un jeune joueur prometteur, le Paris Saint-Germain avait identifié depuis le mois de janvier Leny Yoro comme la cible parfaite. Très courtisé, l’international espoirs français a finalement pris la direction de Manchester United pour plus de 60 millions d’euros, alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat chez les Dogues. Depuis cet échec, le PSG n’a pas vraiment donné l’impression d’accélérer pour le recrutement d’un défenseur central. Il faut dire qu’à ce poste, Luis Enrique compte déjà beaucoup de solutions, même si certaines ne lui conviennent pas.

Milan Skriniar est par exemple poussé vers la sortie, tandis que Danilo Pereira a affiché ses limites à ce poste dans les grandes affiches. L’idée est donc toujours de recruter et selon le compte insider PSG Inside Actu, le champion de France en titre pourrait se laisser tenter par un autre joueur de Ligue 1. Après avoir échoué dans le dossier Leny Yoro, le PSG envisage de se rabattre sur son ancien coéquipier à Lille, Bafodé Diakité. Convoqué par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques avant que le LOSC ne s’oppose à sa participation, le natif de Toulouse dispose d’un profil lui aussi très intéressant.

Le PSG est très intéressé par Bafodé Diakité

Capable de jouer défenseur central ou latéral droit, Diakité affiche une belle progression ces dernières années en Ligue 1 et cela n’a pas échappé à Luis Campos, très attentif aux jeunes joueurs du championnat de France. A date, aucune proposition n’a été soumise par le PSG à Lille. Mais le club parisien est attentif à la situation du joueur lillois et prendra une décision à son sujet dans les semaines à venir. Le dossier n’est pas qualifié comme urgent, car le Paris Saint-Germain souhaite d’abord finaliser la venue de joueurs à d’autres postes (ailier, milieu de terrain).

Mais en fin de mercato, il n’est pas du tout impossible que Luis Campos toque à la porte du LOSC pour connaître les conditions d’un transfert de Bafodé Diakité. Du côté des dirigeants nordistes, on verra sans doute d’un très mauvais oeil ce départ, après avoir déjà perdu Leny Yoro. Reste maintenant à voir combien le PSG sera prêt à proposer pour l’ancien défenseur du TFC.