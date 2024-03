Le PSG accélère pour ce défenseur du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est toujours aussi intéressé par la perspective de récupérer Ferland Mendy, en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2025.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain sera une nouvelle fois très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale va devoir se renforcer en attaque pour compenser le départ de Kylian Mbappé, mais pas seulement. L’état-major du PSG a également prévu de recruter plusieurs joueurs au milieu de terrain avec un élément créatif en ciblant notamment Bernardo Silva ainsi qu’une véritable sentinelle devant la défense. Avec des joueurs comme Lucas Hernandez, Hakimi ou encore Nuno Mendes, la défense sera un chantier moins important, mais Luis Enrique aimerait apporter une ou deux modifications.

Un défenseur central à fort potentiel est espéré (Leny Yoro est ciblé) ainsi qu’un latéral gauche pour concurrencer Nuno Mendes, ce qui permettrait aussi de basculer Lucas Hernandez en défense centrale de manière permanente. A ce poste de latéral gauche, Ferland Mendy est toujours ciblé. Le nom du défenseur du Real Madrid revient régulièrement au rayon des rumeurs à Paris. Ce n’est pas un hasard car selon le site Fichajes, le profil de l’ancien latéral de l’OL plait beaucoup à l’état-major parisien. Il faut dire que dès lors qu’il n’est pas blessé, Ferland Mendy est un titulaire au Real Madrid, où ses prestations sont rarement mauvaises.

Le PSG cible Ferland Mendy, à un an de la fin de son contrat

Très fort dans le duel, rapide et capable d’apporter le surnombre offensivement, Ferland Mendy a même été considéré par Carlo Ancelotti comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. L’entraîneur du Real Madrid a d’ailleurs demandé que Mendy soit prolongé au-delà de juin 2025, mais sa direction hésite encore. En effet, le club merengue se demande s’il n’est pas plus opportun de le vendre à un an de la fin de son contrat, plutôt que de le prolonger alors qu’il est parfois handicapé par des pépins physiques. Le PSG de son côté va en tout cas faire son maximum pour convaincre le Real Madrid de lui vendre Ferland Mendy, ce qui ne sera pas trop difficile si la venue d’Alphonso Davies dans la capitale espagnole en provenance du Bayern Munich se confirme. La question est maintenant de savoir à quel prix se négociera cette arrivée.