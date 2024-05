Le PSG a une idée à 60 ME pour muscler son milieu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, l’une des priorités du PSG sera de renforcer son milieu de terrain et pour atteindre cet objectif, le club de la capitale explore la piste menant à Amadou Onana, le milieu de terrain d’Everton.

Le mercato approche à grands pas et pour le Paris Saint-Germain, les objectifs sont nombreux. Le club de la capitale va devoir gérer au mieux la succession de Kylian Mbappé, dont le départ vers le Real Madrid est quasiment acté. Le PSG veut également recruter un gardien de but, un latéral droit et un défenseur, mais ce n’est pas tout. Luis Enrique a exigé du renfort au milieu de terrain, où il n’a pas été pleinement satisfait par les prestations de Manuel Ugarte ou encore de Carlos Soler. Afin de renforcer se secteur de jeu, Luis Campos prospecte un peu partout en Europe et selon les informations de Football Insider, un profil a retenu son attention en Angleterre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amadou Onana (@its_onana)

Le média britannique affirme que le PSG est très intéressé par le profil d’un ancien joueur de Ligue 1, à savoir Amadou Onana. Vendu par Lille à Everton pour 35 millions d’euros en août 2022, l’international belge vient de boucler deux saisons pleines en Premier League, où il est un titulaire indiscutable des Toffees. Everton n’avait pas prévu de vendre son milieu de terrain, mais sa cote est au plus haut à tel point que le PSG ainsi que le Bayern Munich sont intéressés. L’opportunité est trop belle pour Everton de réaliser une très grosse plus value avec Amadou Onana, lequel pourrait donc être vendu en cas de très belle offre de la part d’un cador européen cet été.

Everton réclame 60 millions d'euros pour Amadou Onana

Football Insider indique qu’en cas de proposition aux alentours de 60 millions d’euros, Onana devrait quitter l’Angleterre. La question est maintenant de savoir si Paris, qui apprécie beaucoup le joueur, est prêt à investir une telle somme pour le recruter. En proie à quelques difficultés financières après avoir reçu plusieurs pénalités de la part du fair-play financier, Everton sera en tout cas très attentif aux offres pour son milieu de terrain de 22 ans et il n’est pas impossible que le PSG puisse négocier à la baisse un éventuel transfert du natif de Dakar, sous contrat avec Everton jusqu’en juin 2027.