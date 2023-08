Le PSG a tué la carrière de Neymar, l'accusation choc ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après six ans au PSG, Neymar va s’engager en faveur d’Al Hilal en Arabie Saoudite pour une somme avoisinant les 100 millions d’euros.

Recruté par le Paris Saint-Germain en juillet 2017 contre 220 millions d’euros en provenance du FC Barcelone, Neymar quitte la France. Un accord a été trouvé entre le club de la capitale et Al Hilal en Arabie Saoudite pour une somme avoisinant les 100 millions d’euros. Une excellente opération financière pour le PSG, qui cherchait à se séparer de l’international brésilien depuis plus d’un an et qui va récupérer un chèque inespéré pour un joueur aussi irrégulier et trop souvent blessé.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦



After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.



Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.



PSG set to receive bit less than €100m fee.



Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023

Depuis sa signature en France il y a six ans, Neymar a manqué près de 50 % des matchs en raison de pépins physiques et ses problèmes extra sportifs trop récurrents ont poussé Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi à le vendre. Mais alors que pour beaucoup d’observateurs, le passage de Neymar au Paris Saint-Germain est un terrible échec, Yoann Riou a pris tout le monde à contrepied sur le plateau de L’Equipe du Soir. Et pour cause, le journaliste estime qu’il ne faut pas se tromper en analysant la carrière de Neymar au PSG : selon lui, c’est le club parisien qui a plombé la carrière du joueur. A ses yeux, il serait une erreur de raisonner à l’inverse en estimant que le PSG est la victime de la star brésilienne.

Yoann Riou prend la défense de Neymar et accuse le PSG

« Il y a encore six mois lors de la Coupe du monde, Neymar est énorme avec le Brésil, il égale le nombre de buts de Pelé, il porte son équipe face à la Croatie. Il y a six mois encore, Neymar était formidable. Quand il a joué même ces derniers mois, Neymar était formidable. Malheureusement, il a été pris dans ce bordel et dans ce cirque du PSG où il n’y avait pas un joueur pour rattraper l’autre. Neymar n’a pas fait de mal au Paris Saint-Germain puisque quand il a joué il a été formidable » a analysé le journaliste de la Chaîne L’Equipe avant de poursuivre.

🎙 @PierreDorian : "Le bilan de Neymar au PSG est un échec. Mais il faut se souvenir de quel joueur il a été. En France il s'est instauré une sorte de haine contre lui qui a dépassé l'entendement. On est parti dans un délire anti-Neymar complètement dingue. pic.twitter.com/QA7pvhV4DX — After Foot RMC (@AfterRMC) August 14, 2023

« Les deux années où l’équipe est formidable en Ligue des Champions, Neymar est là et il porte le PSG ! L’un des plus gros désastres de cette équipe contre Manchester United, il n’est pas là au match aller ni au match retour » estime Yoann Riou, pour qui le Paris Saint-Germain a plombé la carrière de Neymar, lequel était à son apogée au moment de quitter le FC Barcelone en juillet 2017. Personne à ce moment s’imaginait que six ans plus tard, le « Ney » n’aurait gagné aucun Ballon d’Or et quitterait l’Europe par la petite porte à seulement 31 ans. Un échec dans lequel le PSG a sa part de responsabilités…