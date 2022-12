Le PSG a trop de boulot, Neymar n'ira pas voir Pelé mardi

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mardi, les obsèques de Pelé auront lieu à Santos avec un cercle restreint d'invités. Neymar et Marquinhos auraient pu faire le trajet au Brésil, sauf que le calendrier du PSG ne leur permet pas d'envisager un rapide voyage.

Le Brésil démarrera 2023 dans le recueillement général. Il rendra hommage à son plus grand joueur, l'icône planétaire Pelé, décédé jeudi à 82 ans. Le Roi du football a influencé son sport, son époque et les générations suivantes grâce à son charisme et son talent. Les grands joueurs brésiliens qui lui ont succédés se sont tous identifiés à son modèle. C'est plus particulièrement le cas de Neymar. Le joueur du PSG, co-meilleur buteur du Brésil (77 buts) avec Pelé, a démarré sa carrière à Santos comme son aîné. Depuis le début de sa carrière, Neymar a souvent fait penser à Pelé par son élégance balle au pied et la simplicité de son jeu.

Même suspendu, Neymar ne peut aller au Brésil

Autant dire que le décès de Pelé a touché le joueur, lequel a rendu hommage à l'idole disparue sur les réseaux sociaux. « Avant Pelé, 10 était juste un numéro. J’ai lu cette phrase quelque part, à un moment donné de ma vie. Mais cette phrase, belle, est incomplète. Je dirais qu’avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs et surtout : il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au Roi ! Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est ÉTERNEL ! », a t-il posté. Néanmoins, si certains s'attendaient à le voir décoller pour le Brésil, ils seront déçus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

En effet, Neymar et son compatriote Marquinhos ne seront pas libérés par le PSG pour aller aux funérailles de Pelé la semaine prochaine. C'est ce que révèle le journal Le Parisien, qui précise que le PSG compte sur ses deux éléments pour les prochaines échéances. Elle seront nombreuses au vu du calendrier dense qui attend le club parisien. On aurait pu penser toutefois que Neymar bénéficie d'une exemption puisqu'il sera suspendu à Lens dimanche après son carton rouge face à Strasbourg. Il n'en sera finalement rien. Cela n'est pas plus mal pour la famille du défunt, laquelle organisera une cérémonie en comité restreint mardi.