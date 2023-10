Le PSG a ruiné la carrière de Verratti

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C'est l'heure du règlement de compte après le départ surprenant de Marco Verratti cet été. Le PSG est accusé d'avoir plombé le milieu de terrain italien par son ancien agent.

Le PSG a décidé de tourner une page importante de son histoire cet été, en laissant partir des joueurs emblématiques ou des grandes stars, afin de donner la priorité au projet autour de Kylian Mbappé. L’attaquant français a aussi participé à ce changement de cap, faisant bien comprendre qu’il ne regretterait pas le départ d’éléments importants si le mercato était fait pour qu’il soit bien entouré. Résultat, Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar et Marco Verratti ont quitté le club. L’Italien a même clairement été poussé dehors, puisqu’après avoir manqué le coche en Arabie Saoudite, il a été envoyé au Qatar, dans le dernier championnat qui recrutait encore courant septembre. Un départ qui marque probablement la fin de la carrière de Marco Verratti au plus haut niveau, avec beaucoup plus de déceptions que de réussites au final.

Le tournant de 2017 n'est pas digéré

Pas étonnant pour son ancien agent Donato Di Campli, qui n’a jamais digéré le vrai-faux départ de l’Italien vers le FC Barcelone en 2017 et les conséquences que cela a eu. A la fois pour lui et pour son ancien protégé. L’agent italien raconte ainsi comment tout était en place pour son arrivée au Barça, avant que le PSG ne lui retourne le cerveau et ne gâche finalement sa carrière. « En 2017, le Barça voulait Verratti. Le joueur était d’accord et il me l’a dit. Mais Nasser Al-Khelaïfi est intervenu et a renversé la situation. Paris l’a enfermé dans une pièce et lui a dit qu’ils allaient prendre Neymar du Barça, qu’ils allaient renouveler son contrat et dire oui à toutes ses demandes. Et là tout a changé, Marco est un homme sans personnalité, et il aurait pu faire une bien meilleure carrière », a livré Donato Di Campli, qui a été viré par Marco Verratti dans la foulée de ce transfert raté, avant de prolonger ensuite à Paris. Une histoire bien connue à Barcelone, surtout qu’après l’échec de la venue de Verratti, le PSG s’est en effet vengé en allant chercher Neymar. Cela même s’il n’est pas certain que, quelques années plus tard, Paris se félicite toujours d’être allé chercher le Brésilien, même si ce dernier a fait franchir un cap à Paris sur le plan marketing.