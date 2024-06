Le PSG a retenu la leçon, ce joueur ne bougera pas ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Recruté cet hiver, le milieu brésilien Gabriel Moscardo est attendu au PSG pour la reprise de l’entraînement.

Le Paris Saint-Germain sort d’une saison aboutie. Le club de la capitale a remporté trois trophées pour la première année de Luis Enrique comme entraîneur et a également atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Le 15 juillet prochain, le PSG reprendra le chemin de l’entraînement avec un grand nombre d’internationaux manquant à l’appel, mobilisés dans le cadre de l’Euro, de la Copa America ou des Jeux Olympiques. En attendant d’avoir un effectif au complet pour démarrer la saison, le Paris Saint-Germain doit gérer certains dossiers épineux comme celui de Gabriel Moscardo. Le jeune milieu de terrain brésilien de 18 ans a été acheté l’hiver dernier aux Corinthians avant d’être prêté dans la foulée dans son club formateur. Ce dernier souhaite d’ailleurs le conserver pour quelques mois supplémentaires, mais cette requête a été rejetée par le PSG.

Le PSG ne fera pas une Xavi Simons avec Moscardo

Les médias brésiliens O Globo et UOL sont unanimes, les Corinthians veulent conserver leur joyau encore quelques temps mais le PSG semble attaché à son jeune joueur. Le club de la capitale se montre inflexible et tient à ce que sa future pépite soit présente dès la reprise de l’entraînement. Luis Campos et toute la direction parisienne ne voudront sans doute pas faire la même erreur qu’avec Xavi Simons, qui a été racheté par Paris après avoir été vendu au PSV Eindhoven avant d’être prêté dans la foulée à Leipzig, qui souhaite désormais le conserver. Difficile d’imaginer que Moscardo soit titulaire d’entrée mais le PSG est bien décidé à l’accompagner dans sa progression et lui donner un temps de jeu progressif. Durant la préparation, il pourrait bien profiter de l’absence de nombreux internationaux pour démontrer toutes ses qualités et s’affirmer comme la surprise de la saison à venir pour le PSG.