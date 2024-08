Le PSG a peur de recruter l'Argentin Alvarez ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG bataille actuellement avec l'Atlético Madrid pour récupérer Julian Alvarez. Plus solides financièrement, les Parisiens ont une réelle chance dans ce dossier. Néanmoins, l'accueil des Argentins en France pendant les JO risque de tout faire capoter.

Les attaquants talentueux et efficaces, capables de faire gagner une ligue des champions, ne sont pas nombreux sur le marché. Le PSG est toutefois bien placé pour récupérer Julian Alvarez. L'attaquant argentin de Manchester City fait partie des avant-centres les plus prometteurs en Europe. Il a été essentiel dans le sacre mondial des Argentins au Qatar en 2022, enchaînant ensuite avec un succès en Ligue des champions pour les Citizens. Mobile, capable de se fondre dans un collectif comme celui voulu par Luis Enrique, Alvarez n'est pas maladroit devant les buts. La saison passée, il a marqué 11 fois en Premier League.

Les sifflets poussent Alvarez vers Madrid

Le dossier Alvarez est donc prioritaire pour le PSG. Mais, il n'est vraiment pas simple à conclure. Le club parisien subit la concurrence acharnée de l'Atlético Madrid. Les différents médias misent plutôt sur un transfert d'Alvarez chez les Colchoneros. A l'heure actuelle, le joueur hésite vraiment entre le PSG et l'Atlético. Il n'a pas encore fait son choix mais les JO 2024 pourraient grandement influencer sa décision. Et, cela n'est pas favorable aux Parisiens.

Mise au point concernant #Alvarez de Manchester City.



✴️Aujourd'hui deux clubs ont fait des propositions . Il s'agit de l'Atletico Madrid et du Paris-Saint-Germain. L'offre du PSG est un petit peu plus haute que celui du club espagnol.

✴️ L'agent du joueur a discuté avec les… https://t.co/tU4oipHZVC pic.twitter.com/WlANktDsV4 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) August 3, 2024

En effet, selon le compte X d'informations PSGInside, le climat anti-argentin dans les stades français depuis une semaine effraie un peu tout le monde en vue d'une future collaboration. Le PSG en est conscient, craignant clairement que Julian Alvarez opte pour le championnat espagnol à cause de la tension exacerbée entre la France et l'Argentine. Fort heureusement, les choses vont se calmer quelque peu après l'élimination de l'Albiceleste vendredi soir face à l'Equipe de France de Thierry Henry. En plus, il serait improbable que les supporters parisiens soient hostiles envers Julian Alvarez après avoir accueilli de nombreux joueurs argentins, dont certains comme Angel Di Maria sont devenus des emblèmes du PSG.