Le PSG à la rue en Europe, la raison saute aux yeux

Par Corentin Facy

La semaine dernière, les supporters du PSG sont tombés de haut avec la défaite 3-2 contre Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ce revers n’a toutefois pas surpris Lucien Favre.

Le tirage au sort semblait plutôt favorable au Paris Saint-Germain, dont certains supporters se voyaient déjà en finale de la Ligue des Champions en terrassant Barcelone puis l’Atlético de Madrid avant de défier Manchester City, Arsenal, le Bayern Munich ou le Real Madrid. Le retour à la réalité a été brutal avec la défaite contre le Barça en quart de finale aller au Parc des Princes (3-2) après avoir mené au début de la seconde période. Plus efficaces, les Catalans ont également profité de leur domination au milieu de terrain pour faire très mal à l’équipe de Luis Enrique. Des joueurs tels que Frenkie de Jong, Pedri ou encore Ilkay Gündogan ont fait beaucoup de mal à Paris, déficitaire dans ce secteur de jeu selon Lucien Favre.

Dans les colonnes de L’Equipe, l’ancien entraîneur de Nice ou encore du Borussia Dortmund a estimé que le principal problème du Paris Saint-Germain était sa faiblesse au milieu de terrain, surtout lorsque l’on compare les joueurs à la disposition de Luis Enrique avec ceux du Real, d’Arsenal ou encore de Manchester City. « Paris concède trop de tirs, trop d'occasions. Cela vient aussi du milieu de terrain. Regardez les autres milieux des quart-finalistes de la Ligue des champions. Rodri (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal)... Paris manque d'un boss dans ce secteur » a lancé le technicien suisse avant d'évoquer le secteur offensif et notamment le positionnement de Kylian Mbappé.

Lucien Favre pointe la faiblesse n°1 du PSG

« Devant, on ne sait pas ce qui se passe depuis l'annonce du départ de Mbappé. Si je peux me permettre, je le préfère en faux neuf. Sur le côté, ça demande des contre-efforts, un vrai travail de repli. Il perd de l'énergie, et on voit bien que ça ne lui plaît pas vraiment de courir vers son but. J'ai le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses dans sa tête. Il doit préparer un Euro, un départ au Real Madrid » a lancé Lucien Favre, qui aimerait voir un PSG plus souverain au milieu de terrain afin d’alimenter Kylian Mbappé, qu’il privilégierait dans une position axiale au match retour. Les choix de Luis Enrique pour inverser la tendance seront scrutés de près, mais le coach espagnol ne pourra pas faire de miracle avec un milieu de terrain qui reste limité en quantité et en qualité au sein de son effectif.