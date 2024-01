Le PSG à l’assaut du phénomène Kvaratskhelia ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG devra recruter du lourd en attaque et pourrait jeter son dévolu sur le phénomène géorgien de Naples, Khvicha Kvaratskhelia.

A l’image de son équipe du Napoli, l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia a du mal à confirmer sa saison 2022-2023 exceptionnelle. Dans un collectif en perte de vitesse depuis le départ de son entraîneur Luciano Spalletti, « Kvara » parvient tout de même à tirer son épingle du jeu. Depuis le début de la saison, il totalise 5 buts et 4 passes décisives en Série A, un total honorable au vu des difficultés rencontrées par son équipe. A seulement 22 ans, l’ailier gauche est considéré comme l’un des joueurs offensifs les plus prometteurs de sa génération.

Un joueur surveillé par le Paris Saint-Germain si l’on croit l’agent de Khvicha Kvaratskhelia, lequel s’est exprimé dans le média géorgien First Channel. « Les gens qui connaissent le football savent que Khvicha (Kvaratskhelia) n’a pas de limites et ne peut que s’améliorer. Le PSG et le Real Madrid sur lui ? J’ai eu des contacts avec de nombreux clubs à son sujet, mais nous devons voir si De Laurentiis le laissera partir » a confié son agent Mamuka Jugeli, très bavard au sujet de l'avenir de son client et qui évoque des intérêts du PSG et du Real Madrid avant de poursuivre.

L'agent de Kvaratskhelia prépare le mercato d'été

« Il y a aussi Barcelone et Manchester United, beaucoup d’équipes s’intéressent à lui. Mais tout arrivera en temps voulu, car Khvicha est un joueur exceptionnel et fait partie des trois meilleurs au monde à son poste » a lancé l’agent de l’attaquant napolitain, qui confirme des contacts avec le PSG mais également avec de nombreux clubs au sujet de Khvicha Kvaratskhelia. Tout est maintenant question de savoir si le Paris Saint-Germain fera de l’attaquant de Naples une piste prioritaire dans les mois à venir, ou si le Géorgien est simplement suivi par la cellule de recrutement parisienne, à l’instar de nombreux joueurs. Quoi qu’il en soit, Kvaratskhelia est l’un des joueurs les plus suivis d’Italie et nul doute que son cas agitera le mercato l’été prochain au vu de la saison chaotique de Naples.