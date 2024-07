Le PSG a convaincu le nouveau Marco Verratti

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour renforcer son milieu de terrain cet été, le Paris Saint-Germain a fait de João Neves sa priorité. Une piste validée par l’ancien Parisien Angel Di Maria, qui a côtoyé le jeune Portugais à Benfica la saison dernière.

Rien n’est simple pour le Paris Saint-Germain. En collaboration avec l’entraîneur Luis Enrique, le conseiller sportif Luis Campos a rapidement défini les objectifs durant ce mercato estival. Mais si l’on excepte la venue du gardien russe Matvey Safonov, recruté pour environ 20 millions d’euros à Krasnodar, le Portugais n’a conclu aucune des opérations souhaitées un mois après l’ouverture du marché des transferts.

Di Maria valide la piste João Neves

On sait que la direction francilienne travaille sur la piste Leny Yoro en défense centrale et pour convaincre Naples de transférer l’ailier gauche Khvicha Kvaratskhelia. Quant à l’entrejeu, le Paris Saint-Germain se verrait bien enregistrer les signatures de Désiré Doué et de João Neves. Une offre devrait être transmise au Stade Rennais dans les prochains jours. En attendant, le club de la capitale se heurte aux exigences de Benfica pour l’international portugais. La formation lisboète réclame les 120 millions d’euros de sa clause libératoire alors que le jeune talent de 19 ans souhaite rejoindre le champion de France en titre.

Sans évolution, pas sûr que le Paris Saint-Germain persiste encore longtemps. L’arrivée de João Neves serait pourtant une excellente nouvelle, valide l’ancien Parisien Angel Di Maria, coéquipier du milieu de terrain à Benfica la saison dernière. « L'interview que j'aimerais lire dans France Football ? João Neves, un garçon qui a un avenir spectaculaire, a encensé l’ailier argentin pendant son entretien avec le magazine. Il me fait penser à Marco Verratti dans sa façon de jouer. » Un compliment flatteur de la part d’Angel Di Maria qui a connu les plus belles années du « Petit Hibou » au Paris Saint-Germain.